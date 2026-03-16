Zivilcourage und Mut – der Heilige Florian und das frühe Christentum

St. Pölten (OTS) -

Der Heilige Florian ist Österreichs erster namentlich bekannter christlicher Märtyrer aus der Spätantike. Ein hoher römischer Beamter, der in der Zeit der Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian für seinen Glauben und seine christlichen Glaubensgenossen sein Leben gibt. Das „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF Landesstudio NÖ (Gestaltung: Sabine Daxberger Kamera: Danijel Brazda, Franz Cee) ist eine spannende, filmische Spurensuche zwischen Niederösterreich und Oberösterreich, dem Gebiet der römischen Provinz Noricum, wo er als oberster Beamter des Statthalters lebt, arbeitet und hingerichtet wird. Sein Todesort ist der Ennsfluss in Lauriacum, der heutigen Stadt Enns, sein Wohnort ist Aelium Cetium, das heutige St. Pölten.

Das in alten Handschriften überlieferte Leben und der Märtyrertod des Heiligen Florian zählen zu den wichtigsten christlichen Zeugnissen des frühen vierten Jahrhunderts am Donaulimes in Österreich, der Flussgrenze des römischen Reichs gegen Norden. Die Doku zeichnet dieses Leben anhand der Schilderung und Dialoge in den alten Handschriften nach, auch mit Spielszenen.

Der Film begibt sich aber auch an reale Orte von Florians Leben, zu Indizien und Funden, die Rückschlüsse zulassen. Dazu gehört die sensationelle Entdeckung eines riesigen, römischen Gebäudekomplexes in St. Pölten, der vermutliche, spätantike Statthalterpalast von Aelium Cetium. Mit seiner Auffindung wird auch wahrscheinlich, dass Florian in St. Pölten nicht nur wohnt, sondern auch arbeitet.

Auch die Römerstadt Carnuntum ist Teil der filmischen Reise. Das dort originalgetreu rekonstruierte Stadtviertel basiert auf Befunden des vierten Jahrhunderts, Florians Zeit. Es gibt einen Eindruck davon, wie in römischen Städten der Spätantike von Carnuntum bis Aelium Cetium oder Lauriacum gelebt wurde. Ein reales Zeitfenster in Florians Welt.

Zeiselmauer im Tullnerfeld mit einem Fahnenheiligtum aus Florians Zeit, Wösendorf in der Wachau, wo Ort, Pfarre und Feuerwehr eine enge Beziehung zum Heiligen Florian haben, das Stift St. Florian in Oberösterreich, das über seinem Grab erbaut worden sein soll oder die Basilika St. Laurenz in Enns Lorch als Gedächtniskirche für jene verhafteten Christen, die Florian retten will, sind einige der Stationen einer Zeitreise zu einem Heiligen, der Zivilcourage, Mut und starken Glauben verkörpert.