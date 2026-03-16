BMWKMS: Michaela Mayr leitet die ÖNB als Generaldirektorin; Richard Starkel bleibt wirtschaftlicher Geschäftsführer

Wien (OTS) -

Das neue Geschäftsführungsteam der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) steht fest: Michaela Mayr wird als neue Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek für fünf Jahre vorstehen; Richard Starkel wurde als wirtschaftlicher Geschäftsführer wieder ernannt. Das gab Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler am 16. März 2026 im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt.

Michaela Mayr wird die wissenschaftliche Geschäftsführung der Österreichischen Nationalbibliothek mit 1. April 2026 übernehmen. Richard Starkel wird seine 3. Funktionsperiode als wirtschaftlicher Geschäftsführer nach Ablauf seines aktuellen Vertrages mit 1. Oktober 2026 ebenfalls für fünf Jahre antreten.

Vizekanzler und Bundesminister für Kunst und Kultur, Andreas Babler: „Mit Michaela Mayr und Richard Starkel tritt ein Team an, das im Haus verankert ist und gleichermaßen für Kontinuität wie für Offenheit steht. Ich bin zuversichtlich, dass sie die Vision der Österreichischen Nationalbibliothek ‚Wir öffnen Räume‘ auf ihre eigene Weise weiterentwickeln und vorantreiben werden. Beide haben mir in persönlichen Gesprächen vermittelt, dass sie die Österreichische Nationalbibliothek auch als einen wesentlichen Ort zur Stärkung der Medienkompetenz sehen – ein Faktum, das mir als Medienminister besonders wichtig ist.“

Michaela Mayr: „Die Österreichische Nationalbibliothek bewahrt nicht nur unser reichhaltiges kulturelles Erbe, sondern eröffnet vielfältige Zugänge zu Wissen, Kultur und Bildung. Mein Ziel ist es, diese zentralen Aufgaben weiterzuentwickeln und die gesellschaftliche Bedeutung dieser einzigartigen Institution nachhaltig zu stärken. Mit meiner langjährigen Erfahrung als Leiterin der Digitalen Bibliothek und als Koordinatorin der Strategie der Österreichischen Nationalbibliothek stehe ich für Kontinuität und Zukunftsorientierung. Für das entgegengebrachte Vertrauen von Herrn Vizekanzler Andreas Babler danke ich herzlich. Es erfüllt mich mit großer Freude und ist mir ein Privileg, künftig als Generaldirektorin, gemeinsam mit den engagierten Mitarbeiter:innen, die Österreichische Nationalbibliothek gestalten zu dürfen.“

Richard Starkel: „Der Kunst- und Kulturbereich steht vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Dieses Umfeld erfordert einen Kurs, der wirtschaftliche Stabilität mit inhaltlicher Exzellenz verbindet. Die Österreichische Nationalbibliothek und ihre Mitarbeiter:innen haben in der Vergangenheit bewiesen, dass beide Ziele gleichzeitig erreichbar sind. Ich freue mich über das erneute Vertrauen und auf die Fortsetzung des erfolgreichen Weges mit dem gesamten Team.“

Kulturminister Babler dankte im Zuge der Pressekonferenz auch der langjährigen Generaldirektorin Johanna Rachinger für ihr erfolgreiches Management einer der wichtigsten Kulturinstitutionen des Landes: „Johanna Rachinger hat die Österreichische Nationalbibliothek von 2001 bis 2025 geleitet. Sie hat die Ausgliederung umgesetzt, neue Standorte integriert und Maßstäbe bei der Digitalisierung gesetzt. Die Vision 2035 der ÖNB ‚Wir öffnen Räume‘ hat sie eindrucksvoll auf den Weg gebracht. Ich danke ihr ganz persönlich für ihr Engagement, ihre Professionalität und ihre Liebe zu dieser Institution.“

Das Auswahl-Prozedere

Für die wissenschaftliche Geschäftsführung sind innerhalb der Frist (30. Dezember 2025) 23 Bewerbungen eingegangen, davon 16 von Frauen und 7 von Männern. Neun Personen (5 Frauen, 4 Männer) wurden von der Findungskommission für eine Longlist ausgewählt, sechs Personen (4 Frauen, 2 Männer) zu einem strukturierten Hearing eingeladen.

Für die wirtschaftliche Geschäftsführung sind innerhalb der Frist elf Bewerbungen eingegangen, davon 4 von Frauen und 7 von Männern. Zwei Personen (1 Frau, 1 Mann) wurden von der Findungskommission für eine Longlist ausgewählt und zu einem strukturierten Hearing eingeladen.

Der Findungskommission gehörten an: Verena Brunner-Loss, Vorsitzende des Kuratoriums der Österreichischen Nationalbibliothek; Elmar Ehbrecht, kaufmännischer Leiter der TIB Hannover; Damian Elsig, Direktor der Schweizerischen Nationalbibliothek; Theresia Niedermüller, Leiterin der Sektion Kunst und Kultur im BMWKMS; sowie Dorothea Sommer, Generaldirektorin der Bayerischen Staatsbibliothek. Das Auswahlverfahren wurde vom Beratungsunternehmen Alto Executive Search GmbH begleitet.

Kurz-Lebensläufe

Mag.a Michaela Mayr, MSc: Geboren 1977 in Steyr (Oberösterreich). Studium der „Library and Information Studies“ sowie der Internationalen Betriebswirtschaft an der Universität Wien. Zu ihren Meilensteinen an der ÖNB zählen: Stellvertreterin der wissenschaftlichen Geschäftsführerin und Generaldirektorin, Prokuristin (seit 04/2025), Leiterin der Hauptabteilung Digitale Bibliothek (seit 2016), Koordinatorin der Strategie der Österreichischen Nationalbibliothek (seit 2016), interimistische Leiterin der Hauptabteilung Benützung und Information (2015) sowie Aufbau und Projektleitung der Webarchivierung (2008–2016). Davor war Michaela Mayr in verschiedenen Positionen in der Wirtschaft tätig, insbesondere in den Bereichen Projektmanagement, IT und Qualitätsmanagement.

Mag. Richard Starkel: Geboren 1969 in Wien. Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien und an der École Supérieure de Commerce in Montpellier. Meilensteine der Karriere: Wirtschaftlicher Geschäftsführer der der Österreichischen Nationalbibliothek (seit 10/2016); Chief Financial Officer der Verlagsgruppe News (2012–2016); Bereichsleiter Finanzen & Controlling bei Raiffeisen Evolution (2009–2012); Kaufmännischer Geschäftsführer bei der Verlagsgruppe Ueberreuter (2001–2009); Controlling, Financial Manager bei Otis GmbH (1994–2001).

Fotos stehen als Download zur Verfügung unter: www.picdrop.com/bmwkms/fotos