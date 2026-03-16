Rekordauftrag und Ausbau der Gebäudetechnik: ISS Österreich setzt Wachstumskurs fort

Wien, 16.03.2026 (OTS) -

Umsatzsteigerung von 353 Mio. Euro auf 365 Mio. Euro im Jahr 2025

Organisches Wachstum von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr

Rekordauftrag bei öffentlicher Gesundheitseinrichtung in Salzburg und Übernahme von Franye Klima- und Gebäudetechnik als strategische Meilensteine

ISS Österreich setzt seinen Wachstumskurs fort. Mit einem Umsatz von 365 Mio. Euro und einem organischen Wachstum von 2,3 Prozent im Geschäftsjahr 2025 bestätigt das Unternehmen seine Position als heimischer Marktführer für integrierte Facility Services und führender Arbeitgeber der Branche. ISS betreut in Österreich mehr als 5.000 Gebäude und sorgt mit rund 7.000 Mitarbeitenden täglich für den reibungslosen Betrieb von Spitälern, Life-Science-Standorten, Produktionsstätten, öffentlichen Einrichtungen und Büroimmobilien.

" 2025 war für uns ein Jahr, das unsere Stärke als verlässlicher Partner und wachsendes Unternehmen belegt. Gleichzeitig haben wir wichtige strategische Weichen für 2026 gestellt: Mit der Übernahme von Franye Klima- und Gebäudetechnik erweitern wir gezielt unsere technische Kompetenz und rücken damit unter die Top 3 in diesem Bereich vor. Der Auftrag der Gesundheitseinrichtung in Salzburg kräftigt mit rund 500 zusätzlichen Mitarbeitenden unsere Rolle im Gesundheitswesen. Auf dieser Basis blicken wir optimistisch auf das Jahr 2026, in dem wir mit Stolz 70 Jahre ISS Österreich feiern. " so Erich Steinreiber, CEO von ISS Österreich.

Größter Auftrag in der 70-jährigen Unternehmensgeschichte

Mit dem Auftrag einer öffentlichen Gesundheitseinrichtung in Salzburg sicherte sich ISS Österreich 2025 den größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte. Ab 1. April 2026 übernehmen mehr als 500 Mitarbeitende vor Ort Leistungen wie Reinigung, patientennahe Dienste, Logistik sowie Hol- und Bringdienste und Küchendienste. Damit wächst die Präsenz von ISS Österreich im Healthcare-Segment weiter, in dem bereits rund 2.500 Mitarbeitende tätig sind.

Stärkung der Klima- und Gebäudetechnik-Kompetenz

Mit der Übernahme von Franye Klima- und Gebäudetechnik im Dezember 2025 erweiterte ISS Österreich sein technisches Leistungsportfolio gezielt. Die rund 150 Spezialistinnen und Spezialisten von Franye und wellair ergänzen die bestehende Technical-Services-Organisation von ISS mit rund 350 Mitarbeitenden.

Die erweiterten Kompetenzen reichen von HKLS, Kälte sowie Gewerbekälte und MSR bis hin zu Planung, Montage und Wartung technischer Anlagen über den gesamten Gebäudelebenszyklus.

Fokus auf strategische Kernkompetenzen

Ein weiterer strategischer Schritt war im Jänner 2026 das Management Buy-out der ISS Ground Services GmbH. Die Transaktion umfasst sämtliche Dienstleistungen im Aviation-Bereich, darunter Flugzeugreinigung, Unterhaltsreinigung auf Flughäfen, Passagierdienste, Dokumentenkontrolle und Security. Damit richtet ISS Österreich seine Aktivitäten künftig stärker auf wachstumsstarke Bereiche wie Reinigung, Mitarbeiterverpflegung und Gebäudetechnik aus. In seinem 70. Jubiläumsjahr konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf die konsequente Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Kunden, organisches Wachstum sowie auf innovative und nachhaltige Lösungen zur Effizienzsteigerung und Reduktion von CO₂.

ISS Österreich – Fakten auf einen Blick:

Umsatz 2025: EUR 365 Mio. (2024: EUR 353 Mio.)

Mitarbeitende ISS Österreich: mehr als 7.000

Mitarbeitende ISS Gruppe: 325.000

Kunden: 1.600

Betreute Standorte in Österreich: 5.000

Länder weltweit: 30+

ISS im Überblick

ISS Österreich ist heimischer Marktführer im Bereich Facility Services und größter Arbeitgeber der Branche. Rund 7.000 Mitarbeitende betreuen etwa 1.600 Kunden an mehr als 5.000 Standorten in ganz Österreich, darunter Bürogebäude, Industrieanlagen und Gesundheitseinrichtungen. Das Leistungsportfolio umfasst Reinigung und Hygiene, Gebäudetechnik, Betriebsverpflegung, Security sowie umfassende Support Services.

Das Unternehmen verfügt über 70 Jahre Erfahrung in Österreich und ist Teil der internationalen ISS Gruppe mit Hauptsitz in Dänemark. Weltweit beschäftigt ISS rund 325.000 Mitarbeitende in rund 30 Ländern und betreut mehr als 40.000 Kunden.