3.000 Gratis Reifen auf meinereifen.at

Wien (OTS) -

Reifen sind notwendig, aber manchmal passt der Kauf nur schwer ins Haushaltsbudget. Dessen ist man sich bei der Reifenplattform „meinereifen.at“ bewusst und startet in die Sommersaison mit 3.000 Gratis-Reifen für schnelle Kund:innen. Damit wird der Reifenkauf – egal ob Sommer- oder Ganzjahresreifen – deutlich günstiger, auch wenn man auf Markenqualität wert legt. Und wer will, kann mit der optionalen Finanzierung den Preis sogar auf wenige Euro pro Monat drücken.

Reifen sind ein wesentlicher Sicherheitsfaktor jedes Fahrzeuges, und wenn sie nicht dem Gesetz entsprechen, kann das auch beim „Pickerl“ zu einer Beanstandung führen. Nun steht der Frühling vor der Türe und es ist nicht die beste Idee im Sommer mit Winterreifen unterwegs zu sein. Denn Abnutzung, Bremsleistung, Handling-Eigenschaften und nicht zuletzt der Energieverbrauch verschlechtern sich merklich.

3.000 Reifen geschenkt

Doch in Zeiten, in denen ohnedies vieles immer teurer wird, kommen neue Reifen manchmal etwas ungelegen. Da sind geschenkte Reifen natürlich ein echter Bringer. Genau das gibt es auf „meinereifen.at“. Die heimische Reifenplattform schenkt ab Montag den 16.03.2026 den ersten 3.000 Kund:innen beim Kauf einer Garnitur Sommer- oder Ganzjahresreifen den vierten Reifen dazu. Und damit wirklich jeder und jede genau die richtigen Reifen für sich finden, stehen gratis Reifen von Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli, Hankook, Semperit, Firestone, Lassa, Sailun, Kumho, Vredestein und Yokohama zur Verfügung. Das bietet sowohl Sparfüchsen als auch markenbewussten Käufer:innen ein echtes Sparpotenzial.

Die Montage ist auf der Plattform übrigens auch gleich dabei. Man wählt online die gewünschten Reifen und den nächsten Händler, und erst, wenn alles montiert ist, wird direkt vor Ort beim Händler bezahlt. Wenn man will auch per Finanzierung mit Wunsch-Rate, denn als Kund:in bestimmt man die monatliche Rate selbst.

Keine Angst vor Bordsteinkanten

Als besonderes Zuckerl ist der Garantieumfang bei vielen der angebotenen Reifen deutlich erweitert. So hat man bei Schäden durch Bordsteinkanten, Nägel, Unfall oder Vandalismus bis zu 5 Jahre Schutz und erhält bis zu 100% des Neupreises zurück – bei der Marke LASSA wird sogar die Montage der neuen Reifen rückerstattet. Ein weiterer Punkt, durch den sich meinereifen.at von anderen Reifenplattformen deutlich unterscheidet.

meinereifen.at ist eine Marke der Auto Plus GmbH

meinereifen.at ist die größte österreichische Reifenplattform für Reifen, Felgen und Kompletträder für PKW, LLKW und Zweirad. Betrieben wird die Plattform von der Auto Plus GmbH, Österreichs größter industrieunabhängiger Reifenimporteur und -großhändler. Das Unternehmen beliefert über 2.500 Händlerpartner in ganz Österreich, verfügt über ein Lager mit mehr als 350.000 Reifen und österreichweiter Zustellung garantiert bis zum nächsten Tag. Mit meinereifen.at bietet Auto Plus eine Plattform, die Fachhändler und Endkund:innen gleichermaßen unterstützt.

Mitarbeiter:innen: 25

Händler-Partner: 2.500

Marken: Bridgestone, Firestone, Sailun, Lassa, Pirelli, Kumho, Continental, Semperit, Vredestein, Michelin, Hankook, Yokohama





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