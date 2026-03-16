Lotto: Am Mittwoch wartet ein Jackpot mit 1,6 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Bis zum Annahmeschluss am Sonntagabend wurde für die vergangene Lotto Runde kein Tippschein mit den “sechs Richtigen” abgegeben, weder per Quicktipp noch per händisch getippten Lotto Normalschein. Damit geht es am Mittwoch nun um einen Jackpot, im Topf für den oder die Sechser liegen dann 1,6 Millionen Euro.

Es gab einen Solo-Gewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein bzw. eine Spielteilnehmer:in aus Oberösterreich hatte dank Quicktipp auf dem vierten von sechs gespielten Tipps fünf Richtige und noch die Zusatzzahl 4 angekreuzt. Er oder sie erhält dafür knapp 101.000 Euro Gewinn.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser. Hier profitieren allerdings die LottoPlus Fünfer davon. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser Rang auf sie aufgeteilt. Jeder der insgesamt 42 LottoPlus Fünfer erhält somit 6.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser in der nächsten Runde geht es um 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es dieses Mal gleich zwei Gewinner:innen. Einmal befand sich die richtige Joker-Kombination auf einem Tippschein, der in der Steiermark abgegeben wurde. Der zweite Joker Gewinn wurde via win2day erzielt. Beide Joker waren jeweils auf einem EuroMillionen Tippschein als “Ja” angekreuzt, beide Gewinner:innen erhalten dafür jeweils knapp 101.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 15. März 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen