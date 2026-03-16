Mit Schwung in den Frühling – das neue Familienland*Magazin ist da

St. Pölten (OTS) -

Die neue Ausgabe des Familienland*Magazins steht ganz im Zeichen des Frühlings und bietet eine breite Mischung aus hilfreichen Informationen, praktischen Tipps und unterhaltsamen Angeboten für alle Generationen. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont den Unterhaltungs- und Informationswert des Magazins: „Das Familienland*Magazin richtet sich viermal im Jahr an alle Familienformen – von Großfamilien über Patchwork-Konstellationen bis hin zu Alleinerziehenden, Eltern von Kleinkindern oder Teenagern sowie auch an Großeltern. Mit abwechslungsreichen Artikeln und alltagsnahen Empfehlungen liefert die aktuelle Ausgabe wertvolle Impulse für die beste Zukunft unserer Kinder.“

Das Familienthema widmet sich der KI im Familienalltag und wie neben all den digitalen Reizen trotzdem die Menschlichkeit nicht zu kurz kommt. Passend dazu erzählt eine Familie über ihren persönlichen Umgang mit digitalen Medien im Familienalltag. Ein Freizeitbetreuer berichtet von seinem Quereinstieg in die pädagogische Arbeit mit Kindern und erläutert seinen abwechslungsreichen Alltag im Bereich der schulischen Tagesbetreuung und Ferienbetreuung. Die Rubrik „Jugendzeit“ beschäftigt sich diesmal damit, was zu beachten ist, wenn Teenager erstmals allein verreisen. Weiters werden Dos & Dont´s bei der Haustierhaltung erläutert und eine Vorlesegeschichte, kreative Frühlingsrezepte, Oster-Bastelideen und knifflige Rätselseiten sorgen dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt. Ergänzt wird das Angebot durch inspirierende Ausflugstipps, Empfehlungen für Bücher, Medien und Filme sowie ausgewählte Veranstaltungs-, Kultur- und Ausflugshighlights aus ganz Niederösterreich. Zudem werden die neuesten Partnerbetriebe des Familienland*Passes vorgestellt.

Mit der Familienland App ist das Familienland*Magazin stets griffbereit – ebenso wie der digitale Familienland*Pass samt all seinen Vorteilen. „Es freut mich sehr, dass unser Familienland*Magazin sowie auch der Familienland*Pass seit vielen Jahren verlässliche Begleiter für Familien sind. Familien in Niederösterreich erhalten rasch und übersichtlich wertvolle Informationen, Service und Anregungen – nun auch per Fingertipp“, betont Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH. Das Magazin wird kostenlos an alle Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes versendet. Informationen zur Familienland-App sowie zum Familienland*Pass befinden sich auf www.familienland.at.

Für Rückfragen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, [email protected] oder

Sophie Moser, 02742 9005 13474, [email protected]