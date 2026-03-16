  • 16.03.2026, 09:11:02
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Mehr Frühling, mehr Vorteile mit dem Familienland*Pass

LR Teschl-Hofmeister: Von 14. März bis 26. April können beim Frühlingserwachen besondere Aktionen genutzt werden

St. Pölten (OTS) - 

Mit der Aktion Frühlingserwachen des Familienland*Passes wird das Frühjahr besonders attraktiv: Von 14. März bis 26. April warten exklusive Highlights, besondere Vorteile und kleine Überraschungen auf alle Inhaberinnen und Inhaber der kostenlosen Vorteilskarte. Mehr als 500 Partnerbetriebe sind das ganze Jahr über dabei und einige legen im Frühling noch einmal richtig nach. „Der Familienland*Pass ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Begleiter für Familien. Neben den ganzjährigen Angeboten der Partnerbetriebe gibt es beim Frühlingserwachen zusätzliche Zuckerl. Diese machen die Vorteilskarte noch attraktiver und laden dazu ein, gemeinsam eine abwechslungsreiche Familienzeit zu erleben und dabei auch noch Geld zu sparen“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

16 Partnerbetriebe nehmen am Frühlingserwachen teil, wie etwa die Minidampfbahn in Zwettl, bei der es beim Kauf eines 10er Fahrkartenblocks zwei zusätzliche Fahrten gibt. Beim Besuch des Adamah BioLadens erhält man 125g Kräutersalz gratis. OutdoorEscape.at bietet beim Frühlingserwachen 33 Prozent Ermäßigung auf die Tickets, und bei BIKEBASE Schauboden in Purgstall bekommt man beim Kauf eines Fahrrades eine Klingel gratis dazu. Zu den besonderen Aktionen zählt auch das KinderKunstLabor in St. Pölten, das mit kleinen Geschenken aufwartet und viele andere Partnerbetriebe mehr, die sich besondere Rabatte und Goodies für das Frühlingserwachen ausgedacht haben.

„Ganz besonders freut es mich, dass der Familienland*Pass nun auch mittels App immer mit dabei ist. Einfach im App-Store herunterladen, anmelden und Vorteile sowie Services bequem und via Fingertipp in Anspruch nehmen. Den Familienland*Pass können übrigens nicht nur Eltern oder Erziehungsberechtigte kostenlos für ihre Kinder beantragen – er kann auch von Großeltern, Tanten, Onkel und anderen wichtigen Bezugspersonen, die gerne Zeit mit Kindern verbringen, genutzt werden“, erklärt Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH.

Informationen zum Familienland*Pass sowie Details zur Familienland-App befinden sich auf www.familienland.at.

Für Rückfragen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, [email protected] oder

Sophie Moser, 02742 9005 13474, [email protected]

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