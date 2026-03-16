  • 16.03.2026, 09:09:32
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GRAEUB übernimmt exklusiven Vertrieb der Veterinärproduktlinie ASTRAVET in der Schweiz

ASTRAVET // Weiterer Text über ots und www.presseportal.ch/de/nr/100094786 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Bern/ Zürich (OTS) - 

GRAEUB, Teil des internationalen Pharmanetzwerks der LIVISTO Group, übernimmt den exklusiven Vertrieb der Veterinärproduktlinie ASTRAVET in der Schweiz. Die Produkte werden künftig über die etablierten Vertriebskanäle von GRAEUB angeboten.

Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Gesundheitsprodukten für Nutztiere, Haustiere und Pferde zählt GRAEUB zu den führenden Anbietern im Veterinärbereich in der Schweiz.

Die Produktlinie ASTRAVET wird von der Astrasana Animal Health AG, einer Tochtergesellschaft der Astrasana Holding AG, entwickelt und in der Schweiz hergestellt. Astrasana Animal Health fokussiert sich auf cannabisbasierte Gesundheitsprodukte für Tiere, die in Zusammenarbeit mit Tierärzten entwickelt wurden.

Rückfragen & Kontakt

Pressekontakt Graeub:
Dr. med. vet. Sabina Lutz, [email protected]
Pressekontakt Astrasana Animal Health:
Yves Antoniazzi, [email protected]

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