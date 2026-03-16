Newroz-Fest 2026 in Wien

Wien (OTS) -

Die Kurdische Diaspora Föderation in Österreich lädt gemeinsam mit der kurdischen Gemeinschaft zum traditionellen Newroz-Fest ein. Die Feier findet am 21. März 2026 von 12:00 bis 18:00 Uhr am Heldenplatz in Wien statt.

Newroz ist das kurdische Neujahrsfest und eines der wichtigsten kulturellen Ereignisse für Kurdinnen und Kurden weltweit. Es steht für Freiheit, Hoffnung und einen Neuanfang. Jedes Jahr wird Newroz von Millionen Menschen gefeiert.

Auch in Wien wird dieses Fest mit Musik, kulturellen Beiträgen und Reden gefeiert. Ziel der Veranstaltung ist es, die kurdische Kultur sichtbar zu machen und den kulturellen Austausch sowie das Zusammenleben in Österreich zu stärken.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit der kurdischen Gemeinschaft dieses besondere Fest zu feiern.

Veranstalter:

Kurdische Diaspora Föderation in Österreich

E-Mail: [email protected]

Telefon: 0664 105 22 70

Telefon: 0660 90 93 700