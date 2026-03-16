Hochschule Campus Wien: Florian Sparber wird neuer Studiengangsleiter Molekulare Biotechnologie

Wien (OTS) -

Mit Dr. Florian Sparber übernimmt ein international ausgewiesener Wissenschaftler die Leitung der Studiengänge Bachelor Molekulare Biotechnologie sowie Master Molecular Biotechnology an der Hochschule Campus Wien. Der promovierte Immunologe bringt langjährige Erfahrung aus der universitären Spitzenforschung ebenso mit wie umfassende Expertise aus der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie. Er folgt damit auf FH-Prof.in Mag.a Dr.in Beatrix Kuen-Krismer, die die Studiengänge erfolgreich aufgebaut hat und jetzt ihre berufliche Tätigkeit beendet.

Strategische Weiterentwicklung der Studiengänge

In seiner neuen Funktion ist Florian Sparber für die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der beiden Studiengänge verantwortlich. Zu seinen Aufgaben zählen die curriculare und personelle Koordination, die Qualitätssicherung sowie die nationale und internationale Positionierung beider Programme. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der konsequenten Verbindung von wissenschaftlicher Exzellenz und praxisnaher Ausbildung, um Studierende bestmöglich auf Tätigkeiten in Forschung, Industrie und angewandter Entwicklung vorzubereiten.

Stärkung der Schnittstelle zwischen Lehre und Forschung

Parallel zu seiner Tätigkeit als Studiengangsleiter übernimmt Sparber die strategische Ausrichtung sowie die gesamtbudgetäre Verantwortung des Forschungszentrums Molecular Biotechnology der Hochschule Campus Wien. In dieser Rolle stärkt er gezielt die Schnittstelle zwischen akademischer Lehre und anwendungsorientierter Forschung und fördert nachhaltige Strukturen für innovative biotechnologische Forschungsprojekte.

Internationale Forschungs- und Industrieerfahrung

Florian Sparber promovierte im Bereich Molekularbiologie an der Medizinischen Universität Innsbruck und war in der Folge als Postdoktorand unter anderem an der ETH Zürich sowie an der Universität Zürich tätig. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Immunologie, insbesondere bei infektiösen und autoinflammatorischen Erkrankungen der Haut sowie innovativen Ansätzen in der Impfstoff- und Immuntherapieentwicklung.

In den vergangenen Jahren bekleidete Sparber leitende Funktionen in der Biotechnologie- und Pharmaindustrie, zuletzt als Chief Scientific Officer eines Wiener Biotechnologieunternehmens.

Dort verantwortete er unter anderem die Forschungs- und Entwicklungsstrategie, regulatorische Fragestellungen sowie den Aufbau und die Führung interdisziplinärer Teams.

Seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden international publiziert und vielfach ausgezeichnet.

Klares Zeichen für Qualität und Internationalität

„Mit Florian Sparber gewinnen wir einen Studiengangsleiter, der wissenschaftliche Exzellenz, Führungserfahrung und ein tiefes Verständnis für die Anforderungen moderner biotechnologischer Ausbildung vereint. Seine internationale Perspektive und seine Industrieerfahrung sind ein großer Gewinn für unsere Studierenden und für die strategische Weiterentwicklung des Departments“, sagt Silvia Apprich, Leiterin des Departments Applied Life Sciences.

Mit der Bestellung von Florian Sparber setzt die Hochschule Campus Wien ein klares Zeichen für Qualität, Innovationskraft und internationale Ausrichtung in der biotechnologischen Ausbildung und Forschung. Die Studiengänge Molekulare Biotechnologie werden damit gezielt weiterentwickelt, um den wachsenden Anforderungen eines dynamischen und zukunftsrelevanten Fachgebiets gerecht zu werden.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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