SPÖ-Seltenheim zu IHS-Bonin: Übergewinnen der Öl-Multis den Stecker zieht!

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim reagiert heute, Sonntag, auf die Aussagen von IHS-Direktor Holger Bonin in der ORF-Pressestunde, der eine Analyse der Margen der Ölkonzerne ins Spiel gebracht hat. Seltenheim betont, dass es jetzt nicht nur Analysen, sondern konkrete Eingriffe brauche. „Es kann nicht sein, dass Ölkonzerne und Tankstellen ihre Profite auf Kosten der Bevölkerung steigern“, sagt Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Gerade in Krisenzeiten müsse die Politik eingreifen, um die Preise zu dämpfen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. „Darum braucht es jetzt eine Spritpreisbremse, die krisenbedingten Übergewinnen der Öl-Multis den Stecker zieht und Autofahrerinnen und Autofahrer spürbar entlastet. Wir schauen nicht einfach zu, wenn Preise explodieren. Wir greifen ein und ordnen den Markt.“ ****

Die von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler eingebrachte Spritpreisbremse verbinde genau diese Ziele, so Seltenheim weiter: „Sie sorgt für Versorgungssicherheit, leistbare Preise und beendet exorbitante Gewinne der Ölkonzerne. Unternehmen können weiterhin Gewinne machen, aber Krisen dürfen nicht zur Goldgrube auf Kosten der Bevölkerung werden.“ Die SPÖ setze sich deshalb konsequent für Eingriffe ein, wenn Märkte aus dem Gleichgewicht geraten. „Während die Kickl-FPÖ ihrem Vorbild Trump nacheifert, der mit Kriegen und Konflikten weltweit die Inflation anheizt, sagen wir den steigenden Preisen den Kampf an“, so Seltenheim. (Schluss) ff