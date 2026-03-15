  • 15.03.2026, 13:47:02
  • /
  • OTS0021

SPÖ-Seltenheim zu IHS-Bonin: Übergewinnen der Öl-Multis den Stecker zieht!

Krisen dürfen keine Goldgrube für Ölkonzerne sein – SPÖ sagt steigenden Preisen den Kampf an

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim reagiert heute, Sonntag, auf die Aussagen von IHS-Direktor Holger Bonin in der ORF-Pressestunde, der eine Analyse der Margen der Ölkonzerne ins Spiel gebracht hat. Seltenheim betont, dass es jetzt nicht nur Analysen, sondern konkrete Eingriffe brauche. „Es kann nicht sein, dass Ölkonzerne und Tankstellen ihre Profite auf Kosten der Bevölkerung steigern“, sagt Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Gerade in Krisenzeiten müsse die Politik eingreifen, um die Preise zu dämpfen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. „Darum braucht es jetzt eine Spritpreisbremse, die krisenbedingten Übergewinnen der Öl-Multis den Stecker zieht und Autofahrerinnen und Autofahrer spürbar entlastet. Wir schauen nicht einfach zu, wenn Preise explodieren. Wir greifen ein und ordnen den Markt.“ ****

Die von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler eingebrachte Spritpreisbremse verbinde genau diese Ziele, so Seltenheim weiter: „Sie sorgt für Versorgungssicherheit, leistbare Preise und beendet exorbitante Gewinne der Ölkonzerne. Unternehmen können weiterhin Gewinne machen, aber Krisen dürfen nicht zur Goldgrube auf Kosten der Bevölkerung werden.“ Die SPÖ setze sich deshalb konsequent für Eingriffe ein, wenn Märkte aus dem Gleichgewicht geraten. „Während die Kickl-FPÖ ihrem Vorbild Trump nacheifert, der mit Kriegen und Konflikten weltweit die Inflation anheizt, sagen wir den steigenden Preisen den Kampf an“, so Seltenheim. (Schluss) ff

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright