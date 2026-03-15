FPÖ - Krauss: Wiener Bildungspolitik der NEOS gescheitert – sofortiger Kurswechsel notwendig

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übt der Klubobmann der Wiener FPÖ Maximilian Krauss an der pinken Bildungspolitik in Wien. Anlass sind die heute in der „Kronen Zeitung“ veröffentlichten Ergebnisse des nationalen Bildungstests, wonach Wiens Volksschüler in der vierten Schulstufe in allen getesteten Bereichen – Mathematik, Lesen, Zuhören und Schreiben – österreichweit den letzten Platz belegen.

„Diese Zahlen sind ein bildungspolitisches Katastrophenzeugnis für die NEOS. Unter dem früheren Bildungsstadtrat Wiederkehr ist das Wiener Bildungssystem in den Abgrund geführt worden. Dass er mittlerweile als Minister nach Wien weggelobt wurde, ändert nichts daran, dass seine gescheiterte Politik nun von seiner Nachfolgerin Bettina Emmerling nahtlos fortgesetzt wird“, kritisiert Krauss.

Leidtragende dieser Entwicklung seien vor allem die Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer sowie die Eltern. „Wenn Wiener Volksschüler in allen zentralen Kompetenzen deutlich hinter dem Österreich-Schnitt liegen, dann zeigt das, dass das System massiv aus dem Gleichgewicht geraten ist“, so Krauss.

Der Wiener FPÖ-Klubobmann fordert einen sofortigen Kurswechsel in der Wiener Bildungspolitik. „Wir brauchen sofort eine verpflichtende Sprachstandsfeststellung für Kinder bereits im Alter von drei Jahren. Werden dabei Defizite festgestellt, müssen verpflichtende Deutschkurse für die Kinder und auch für deren Eltern folgen“, betont Krauss.

„Es darf nicht länger zugesehen werden, wie ganze Generationen von Kindern durch ein gescheitertes System benachteiligt werden. Wien braucht endlich eine effiziente Bildungspolitik, bevor sich die Situation noch mehr verschlimmert“, so Krauss.