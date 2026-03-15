ÖVP – Zierfuß: Wien hinkt in der Bildung nach

Wien (OTS) -

„Wenn Wiens Volksschüler der vierten Schulstufe in allen getesteten Bereichen am Ende des Bundesländervergleichs liegen, dann gibt es daran nichts schönzureden. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache“, so der Klubobmann und Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Harald Zierfuß, angesichts der heutigen Berichterstattung der „Kronen Zeitung“.

Besonders deutlich werde dies bei der Lesekompetenz. In diesem Zusammenhang beziffern die Studienautoren den Rückstand von Wiener Schülerinnen und Schülern gegenüber dem Österreich-Schnitt auf „beinahe ein halbes Lernjahr“. „Gerade hier sieht man, wo die größten Schwächen des Wiener Systems liegen. Seit Jahren liefert die SPÖ-Neos-Stadtregierung neue Erklärungen, aber keine echte Verbesserung“, kritisiert Zierfuß.

Die eigentliche Großbaustelle liege weiter bei der Deutschförderung vor dem Schuleintritt. „Wenn Kinder in Wien geboren werden, hier den Kindergarten besuchen und trotzdem mit massiven Deutschdefiziten in die Schule starten, dann zeigt das das Versagen der rot-pinken Bildungspolitik besonders deutlich. Was im Kindergarten versäumt wird, kann später oft nie wieder aufgeholt werden“, so Zierfuß und abschließend: „Wien braucht endlich eine ehrliche Bildungspolitik, die Probleme nicht relativiert, sondern konsequent anpackt!“