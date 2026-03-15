  • 15.03.2026, 10:24:02
  • /
  • OTS0013

ÖVP – Zierfuß: Wien hinkt in der Bildung nach

Wiener Volksschüler liegen laut aktuellen iKM-Testungen in zentralen Bereichen deutlich hinter dem Österreich-Schnitt

Wien (OTS) - 

„Wenn Wiens Volksschüler der vierten Schulstufe in allen getesteten Bereichen am Ende des Bundesländervergleichs liegen, dann gibt es daran nichts schönzureden. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache“, so der Klubobmann und Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Harald Zierfuß, angesichts der heutigen Berichterstattung der „Kronen Zeitung“.

Besonders deutlich werde dies bei der Lesekompetenz. In diesem Zusammenhang beziffern die Studienautoren den Rückstand von Wiener Schülerinnen und Schülern gegenüber dem Österreich-Schnitt auf „beinahe ein halbes Lernjahr“. „Gerade hier sieht man, wo die größten Schwächen des Wiener Systems liegen. Seit Jahren liefert die SPÖ-Neos-Stadtregierung neue Erklärungen, aber keine echte Verbesserung“, kritisiert Zierfuß.

Die eigentliche Großbaustelle liege weiter bei der Deutschförderung vor dem Schuleintritt. „Wenn Kinder in Wien geboren werden, hier den Kindergarten besuchen und trotzdem mit massiven Deutschdefiziten in die Schule starten, dann zeigt das das Versagen der rot-pinken Bildungspolitik besonders deutlich. Was im Kindergarten versäumt wird, kann später oft nie wieder aufgeholt werden“, so Zierfuß und abschließend: „Wien braucht endlich eine ehrliche Bildungspolitik, die Probleme nicht relativiert, sondern konsequent anpackt!“

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright