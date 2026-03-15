  • 15.03.2026, 10:00:32
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  • OTS0012

Post beteiligt Mitarbeiter*innen wieder am Unternehmenserfolg

836 Euro für das Jahr 2025

Wien (OTS) - 

Bereits seit 2002 beteiligt die Österreichische Post freiwillig und als eines der wenigen Unternehmen Österreichs ihre Mitarbeiter*innen am Unternehmenserfolg.

Die Mitarbeiter*innenbeteiligung für das Jahr 2025 beträgt 836,- Euro und kommt nach dem Beschluss in der Hauptversammlung (15. April) zur Auszahlung.

Fakten auf einen Blick

(Stand: März 2026)

  • Anlass: Mitarbeiter*innenbeteiligung der Österreichischen Post für das Jahr 2025
  • Kennzahl: Erfolgsbeteiligung beträgt 836 Euro
  • Maßnahme: Freiwilliges Beteiligungsmodell am Unternehmenserfolg seit 2002
  • Zeitraum: Auszahlung nach Beschluss der Hauptversammlung am 15. April
  • Quelle: Österreichische Post AG

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