Post beteiligt Mitarbeiter*innen wieder am Unternehmenserfolg

Wien (OTS) -

Bereits seit 2002 beteiligt die Österreichische Post freiwillig und als eines der wenigen Unternehmen Österreichs ihre Mitarbeiter*innen am Unternehmenserfolg.

Die Mitarbeiter*innenbeteiligung für das Jahr 2025 beträgt 836,- Euro und kommt nach dem Beschluss in der Hauptversammlung (15. April) zur Auszahlung.

Fakten auf einen Blick

(Stand: März 2026)