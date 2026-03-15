„Wiener Straucherl“: Neues Grün für kleine Stadträume

Wien (OTS) -

Das „Wiener Straucherl“ ist ein kleinräumiger naturnaher Lebensraum mit einer Größe von etwa 50 m², der aus verschiedenen Straucharten besteht. Seine Zusammensetzung und Struktur orientieren sich an dichten, naturnahen Hecken, die wertvolle Lebensräume für zahlreiche Lebewesen bieten. Das neue Grün soll gerade kleine dichtbebaute Stadträume aufwerten.

„Das Wiener Straucherl leitet sich in seiner Grundidee von unserem ‚Wiener Wäldchen‘, das wir bereits 15 Mal in ganz Wien gepflanzt haben“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Auch beim Wiener Straucherl geht es in erster Linie um mehr Lebensqualität für unsere Stadt: Gerade im dichtverbauten sorgt jedes Stück Grün für Abkühlung, gute Luft und ist ein erholsamer Blickfang. Zudem ist das Straucherl Nahrungsquelle und Rückzugsort für viele Tiere und Insekten und trägt zur Artenvielfalt in der Stadt bei.“

„Straucherl-Start“ im April

Umgesetzt wird das neue „Wiener Straucherl“ ab April vor allem an Standorten, an denen die Pflanzung eines „Wiener Wäldchens“ – unter anderem aus Platzgründen – nicht möglich ist. Im Unterschied zum „Wiener Wäldchen“ werden dabei keine Baumsetzlinge, sondern ausschließlich Sträucher gepflanzt. Auch wenn die Fläche des „Wiener Straucherl“ gezielt angelegt wird, soll sie nach einigen Jahren ein naturnahes, bewusst „wilderes“ Erscheinungsbild aufweisen.

Das erste „Straucherl“ wird im April am Alsergrund gepflanzt, weitere Standorte in verschiedenen Wiener Bezirken sollen folgen. Das Projekt wird als Gemeinschaftsprojekt der Magistratsdirektion sowie den Magistratsabteilungen Wiener Stadtgärten und Umweltschutz geführt. Ein „Wiener Wäldchen” mit einer Mindestgröße von 100 m² soll weiterhin dort realisiert werden, wo sich passende Rahmenbedingungen bieten.

Alle Infos zum „Wiener Straucherl“: www.wien.gv.at/wiener-straucherl

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)