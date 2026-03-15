Bundesheer stärkt Geistige Landesverteidigung an Wiener Schulen

Wien (OTS) -

Von 12. März bis 23. Juni 2026 findet in Kooperation mit der Bildungsdirektion Wien ein Ausbildungsseminar zur Stärkung der Umfassenden Landesverteidigung statt. Im Mittelpunkt steht dabei die Geistige Landesverteidigung. Ziel ist es, Lehrkräfte dahingehend auszubilden, dass diese künftig an Schulen als kompetente Ansprechpartner für Fragen der Wehrpolitik und der Landesverteidigung zur Verfügung stehen. Langfristig soll an jeder Wiener Schule zumindest eine Lehrperson über fundiertes Wissen zu sicherheits- und verteidigungspolitischen Themen verfügen und dieses im jeweiligen schulischen Umfeld weitergeben.

Die einzelnen Module finden in regelmäßigen Abständen an der Landesverteidigungsakademie sowie an der Kirchlich Pädagogischen Hochschule Wien/Niederösterreich statt.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Gerade in Zeiten wachsender sicherheitspolitischer Herausforderungen ist es entscheidend, jungen Menschen fundiertes Wissen über Staat, Demokratie und Landesverteidigung zu vermitteln. Lehrkräfte spielen dabei eine Schlüsselrolle. Mit diesem Seminar kommen wir unserem Auftrag, die umfassende Landesverteidigung, insbesondere die geistige Landesverteidigung, zu stärken nach und schaffen langfristig kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner an unseren Schulen.“

Das Ausbildungsseminar umfasst insgesamt sechs Module, die unterschiedliche Aspekte der Geistigen Landesverteidigung behandeln. Thematisiert werden unter anderem das geopolitische Umfeld Europas unter Berücksichtigung aktueller Krisenregionen, die Aufgaben und Fähigkeiten des Bundesheeres sowie seine Einbettung in die Umfassende Landesverteidigung. Weitere Inhalte sind internationale Organisationen und der Beitrag des neutralen Österreichs, Zivilschutz sowie Radikalisierungsprävention am Beispiel Wiens und Niederösterreichs. Auch staats- und wehrpolitische Bildung sowie das Informationsoffizierswesen sind Teil des Programms. Mit der Durchführung des Seminars wurde seitens der Bildungsdirektion Wien die Kirchlich Pädagogische Hochschule Wien/Niederösterreich in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für menschenorientierte Führung und Wehrpolitik an der Landesverteidigungsakademie beauftragt. Das Interesse unter den Lehrkräften ist groß; zahlreiche Pädagogen nehmen am Ausbildungsangebot teil.

Die Geistige Landesverteidigung ist ein zentraler Bestandteil der Umfassenden Landesverteidigung. Ihr Ziel ist es, die ideellen Voraussetzungen für die Sicherheit des Staates zu stärken. Dazu gehört insbesondere die Vermittlung von Grundwerten wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Gleichzeitig soll das Bewusstsein für die Aufgaben der Landesverteidigung geschärft sowie die Bereitschaft gefördert werden, die staatlichen und gesellschaftlichen Lebensgrundlagen Österreichs zu sichern. Ein wichtiger Bestandteil der sicherheitspolitischen Bildungsarbeit des Bundesheeres ist auch der jährlich stattfindende „Tag der Schulen“ im Oktober. Im vergangenen Jahr nutzten mehr als 6.000 Schüler die Gelegenheit, sich über Aufgaben und Leistungen des Bundesheeres sowie über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Bereich der Landesverteidigung und bei zivilen Unternehmen und Betrieben zu informieren.