ORF-Konsumentenmagazin wird zum 4.500. Mal „konkret“

Wien (OTS) -

Ein solches Jubiläum gibt es nicht alle Tage zu feiern: Am 10. April 2007 ging das ORF-Konsumentenmagazin „konkret“ erstmals auf Sendung, am Montag, dem 16. März 2026, wird um 18.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die 4.500. Folge ausgestrahlt. Im Jahr 2012 vorübergehend in „heute konkret“ umbenannt, firmiert die Sendung seit August 2017 wieder als „konkret“. Claudia Reiterer und Martina Rupp waren die ersten Hosts, heute sind Onka Takats, Marvin Wolf und Gerhard Maschl alternierende Gastgeber:innen.

Beim Publikum ist das Vorabendmagazin ungebrochen beliebt, im Jahr 2025 waren im Schnitt 344.000 bei 23 Prozent Marktanteil via ORF 2 dabei, dabei wurden Sendungsspitzenwerte von im Schnitt 534.000 (7. Jänner) und bis zu 29 Prozent Marktanteil erreicht.

Im großen Feld zwischen Alltagshilfe und klassischem Konsumentenschutz liefert „konkret“ verlässlich praktische Problemlösungen und konfrontiert Unternehmen mit konkreten Beschwerden. In den vergangenen Jahren hat sich die Redaktion unter anderem mit der Aufdeckung zweifelhafter Inkassopraktiken und Vertragsfallen bei Internet- und Handyprovidern beschäftigt. Auch problematische Energieversorger-Verträge und Missstände im Pflege- und Betreuungsbereich sind immer wieder Thema der Sendung. Zuletzt hat „konkret“ wiederholt über uneinheitliche Richtlinien bei der Diagnose von Lipödemen berichtet und damit eine Diskussion angestoßen. Vor Kurzem hat die ÖGK die entsprechenden Richtlinien überarbeitet und die Diagnose von Lipödemen auf eine einheitliche und transparente Basis gestellt.

Und darum geht es in der „Jubiläums-Woche“, moderiert von Marvin Wolf bzw. am Mittwoch von Onka Takats:

Montag, 16. März: Zeitumstellung abschaffen?

Sommerzeit, Winterzeit, Normalzeit. Seit Jahren wird über Sinnhaftigkeit der Zeitumstellung diskutiert, österreich- und europaweit. „konkret“ hat zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut OGM die Zuseherinnen und Zuseher gefragt: Würden Sie die Zeitumstellung abschaffen? Dazu stellt „konkret“ die Frage: Was bringt die Abschaffung? Sparen wir uns tatsächlich Geld?

Dienstag, 17. März: Von der Flasche zu der Flasche

Seit mehr als einem Jahr gibt es sie auch in Österreich flächendeckend: die Pfandflasche. 25 Cent bezahlt, wer sich im Supermarkt, an der Tankstelle oder am Automaten ein Getränk aus der Plastikflasche oder Aludose kauft. Was aber passiert mit der Flasche, wenn wir sie zurückgeben? „konkret“ verfolgt den Weg der Pfandflasche, vom Rückgabeautomat bis zur möglichen Wiederverwendung. Denn nicht jede Flasche ist brauchbar, enorme Plastikmengen landen nach wie vor im Müll.

Mittwoch, 18. März: Teure Schoko-Osterhasen

Die Kakaopreise sind niedrig, Schokolade trotzdem teuer. Das bemerken wir spätestens beim Kauf von Osterhasen. In schokoladiger Form ist dieser genauso teuer wie etwa sein winterliches Pendant, der Schoko-Nikolaus. Wie ist das möglich – und welche Qualitätskriterien gibt es für den süßen Hasen?

Donnerstag, 19. März: Wenn das Handy zur Sucht wird

Während über ein Social-Media-Verbot für Jugendliche diskutiert wird, verbringen ebenso immer mehr ältere Menschen zu viel Zeit am Handy. Drei bis fünf Stunden Bildschirmzeit ist längst keine Seltenheit mehr. Wie erkennt man, was zu viel ist – und was machen wir alle stundenlang am Handy?