ORF-2-Programmänderung für 16. März: „Millionenshow“ und vorgezogener Start „kulturMONTAG“

Wien (OTS) -

Aufgrund des vorläufigen Verzichts auf die Ausstrahlung der Doku „Thema Spezial: Natascha Kampusch – Gefangen in Freiheit“ am Montag, dem 16. März (siehe OTS0022 von heute), zeigt ORF 2 um 20.15 Uhr die „Millionenshow“ und zieht den Beginn eines verlängerten „kulturMONTAG“ auf 21.05 Uhr vor.

Die von Peter Schneeberger präsentierte XL-Ausgabe des ORF-Kulturmagazins schaut intensiv zurück auf die in der Nacht davor stattgefundene Oscar-Gala (live in ORF 1) und analysiert mit ORF-Filmexperten Christian Konrad die wichtigsten Auszeichnungen und glamourösesten Auftritte. Viel Film made in A bietet das Grazer Filmfestival Diagonale (18. – 23.3.), dem der „kulturMONTAG“ ebenfalls viel Raum gibt. Der ORF ist 2026 nicht nur erneut einer der Hauptmedienpartner der Diagonale, sondern auch wieder mit zahlreichen Produktionen im Festivalprogramm vertreten: 15 vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Kinofilme, zwei TV-Produktionen, die Special Preview der Miniserie „2HOT2DRIVE“ sowie zwei Archivschätze. Weiters blickt der „kulturMONTAG“ hinter die Kulissen der Fortsetzung zur ORF-Kultserie „Braunschlag“ - zu sehen ist die Produktion am 20. und 21. März, um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie jeweils 24 Stunden vorab auf ORF ON -, und berichtet über das Königsdrama rund um die Führungsfrage der Salzburger Festspiele.

Anschließend an das Magazin steht im Rahmen des ORF-Oscar-Schwerpunkts die Doku-Premiere „Hollywood Babylon“ (23.15 Uhr) auf dem Programm.

Weitere Details zu den einzelnen Beiträgen sind auf presse.orf.at und in der OTS 0076 vom 13. März 2026 abrufbar.