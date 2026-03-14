  • 14.03.2026, 18:29:02
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  • OTS0023

ORF nimmt Kampusch-Dokumentation aus dem Programm – wichtiges Signal für den Opferschutz

Wien (OTS) - 

Der WEISSE RING begrüßt die Entscheidung des Österreichischen Rundfunk (ORF), die geplante Dokumentation über Natascha Kampusch, die am Montag ausgestrahlt werden sollte, aus dem Programm zu nehmen.

Als Opferhilfeeinrichtung hat der WEISSE RING im Vorfeld gegenüber dem ORF seine Bedenken hinsichtlich der Ausstrahlung deutlich gemacht und rechtliche Schritte zur Prüfung eingeleitet. Erfahrungen aus der Arbeit mit Betroffenen von Straftaten zeigen, dass mediale Berichterstattung bei Betroffenen schwerer Gewalt zu starken Retraumatisierungen führen kann – insbesondere dann, wenn sie sich ohnehin in einer psychisch belasteten Situation befinden.

„Mediale Aufmerksamkeit kann für Betroffene sehr belastend sein und unabsehbare Konsequenzen mit sich ziehen. Zentral ist, dass identifizierbare Betroffene von schweren Straftaten immer eine selbständige und absolut informierte Entscheidung treffen können, ob und wie medial über sie berichtet wird.“, betonen Caroline Kerschbaumer und Claudia Mikosz, Geschäftsführerinnen des WEISSEN RINGS.

Gleichzeitig weist der WEISSE RING darauf hin, dass bereits durch die Vorberichterstattung ein erheblicher Schaden entstanden ist. Zahlreiche Medien haben im Zusammenhang mit der angekündigten Sendung über höchstpersönliche Details zum Gesundheitszustand von Natascha Kampusch berichtet.

Die Entscheidung des ORF, die Ausstrahlung derzeit nicht vorzunehmen, wertet der WEISSE RING als wichtiges Signal für einen verantwortungsvollen Umgang mit Betroffenen von Straftaten. Opferschutz und die Wahrung höchstpersönlicher Lebensbereiche müssten auch im medialen Kontext oberste Priorität haben.

Der WEISSE RING setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass die Interessen und Bedürfnisse von Betroffenen von Straftaten im Zentrum stehen – auch in der öffentlichen Berichterstattung.

Rückfragen & Kontakt

WEISSER RING Verbrechensopferhilfe
Mag.a Marion Kaiser
Telefon: 0699 134 34 019
E-Mail: [email protected]
Website: https://weisser-ring.at

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