ORF verzichtet vorerst auf Ausstrahlung von „Thema Spezial“ zu Natascha Kampusch am 16. März

Wien (OTS) -

Nach unterschiedlichen Auffassungen betreffend die Persönlichkeitsrechte von Natascha Kampusch und um sich Zeit für eine entsprechende finale Abklärung zu geben, verzichtet der ORF vorerst auf die Ausstrahlung von „Thema Spezial: Natascha Kampusch – Gefangen in Freiheit“ am Montag, dem 16. März, um 20.15 Uhr in ORF 2. Ein Ersatzprogramm wird umgehend bekannt gegeben.