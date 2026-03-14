  • 14.03.2026, 18:09:33
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  • OTS0022

ORF verzichtet vorerst auf Ausstrahlung von „Thema Spezial“ zu Natascha Kampusch am 16. März

Wien (OTS) - 

Nach unterschiedlichen Auffassungen betreffend die Persönlichkeitsrechte von Natascha Kampusch und um sich Zeit für eine entsprechende finale Abklärung zu geben, verzichtet der ORF vorerst auf die Ausstrahlung von „Thema Spezial: Natascha Kampusch – Gefangen in Freiheit“ am Montag, dem 16. März, um 20.15 Uhr in ORF 2. Ein Ersatzprogramm wird umgehend bekannt gegeben.

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