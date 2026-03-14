- 14.03.2026, 18:09:33
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- OTS0022
ORF verzichtet vorerst auf Ausstrahlung von „Thema Spezial“ zu Natascha Kampusch am 16. März
Nach unterschiedlichen Auffassungen betreffend die Persönlichkeitsrechte von Natascha Kampusch und um sich Zeit für eine entsprechende finale Abklärung zu geben, verzichtet der ORF vorerst auf die Ausstrahlung von „Thema Spezial: Natascha Kampusch – Gefangen in Freiheit“ am Montag, dem 16. März, um 20.15 Uhr in ORF 2. Ein Ersatzprogramm wird umgehend bekannt gegeben.
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