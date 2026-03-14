Polizeispitzensport-Erfolge in Cortina und Åre

Wien (OTS) -

Polizeispitzensportlerin Veronika Aigner gewann am 14. März 2026 ihre fünfte Medaille bei den Paralympischen Spielen in Cortina (Italien). Auch Julia Scheib feierte an diesem Tag einen Sieg und belegte im Riesentorlauf in Åre (Schweden) den ersten Platz. Innenminister Gerhard Karner gratulierte den beiden Spitzensportlerinnen zu ihren Erfolgen: „Veronika Aigner und Julia Scheib zeigten bei den heutigen Bewerben international Spitzenleistungen. Leistungen, die eindrucksvoll zeigen, was mit Leidenschaft und Durchhaltevermögen möglich ist. Beide sind große Vorbilder für viele junge Sportlerinnen und Sportler.“

Fünf Bewerbe, fünf Medaillen: Erfolgreiche Bilanz für Veronika Aigner bei Paralympischen Spielen

Veronika Aigner fuhr im Slalom der Paralympischen Spiele in Cortina am 14. März 2026 auf den ersten Platz. Gemeinsam mit ihrem Guide Eric Digruber erreichte sie das Ziel mit einem Vorsprung von 4,04 Sekunden auf ihre Teamkollegin Elina Stary. Die Bronzemedaille ging an die Slowakin Alexandra Rexova, die mit einem Rückstand von 9,24 Sekunden ins Ziel kam.

Damit krönt Aigner ihre beeindruckende Bilanz bei den diesjährigen Spielen. Bereits am 7. März gewann sie Gold in der Abfahrt. Zwei Tage später sicherte sie sich im Super-G die Silbermedaille. Am 10. März folgte Gold in der alpinen Kombination, bevor sie am 12. März auch den Riesentorlauf für sich entschied. Mit dem Sieg im Slalom am 14. März komplettierte sie schließlich ihre Serie von fünf Medaillen in fünf Bewerben.

Veronika Aigner gehört seit Jänner 2025 dem Spitzensportkader des Innenministeriums an.

Julia Scheib feiert fünften Saisonsieg

Auch Julia Scheib war am 14. März erfolgreich. Beim Riesentorlauf in Åre setzte sich die Polizeispitzensportlerin mit einem Vorsprung von 0,36 Sekunden gegen die US-Amerikanerin Paula Moltzan durch. Den dritten Platz belegte die Neuseeländerin Alice Robinson (+0,75 Sekunden). Mit diesem Erfolg sicherte sich Scheib vorzeitig den Riesentorlauf-Gesamtweltcup-Sieg 2025/26.

Julia Scheib ist seit 1. Oktober 2018 Mitglied des Spitzensportkaders des Bundesministeriums für Inneres und versieht Dienst auf der Polizeiinspektion Deutschlandsberg.