FPÖ-Landbauer: „Ruf nach Steuersenkung wird lauter, nur Regierung stellt sich taub“

Sankt Pölten (OTS) -

„Selbst OMV-Chef Stern tritt für Steuersenkungen beim Treibstoff ein, nur diese ohnmächtige Bundesregierung wartet mit Studien und Analysen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und das spüren unsere fleißigen Pendler, Unternehmer und Familien jeden Tag schmerzlich an der Zapfsäule. Die Verlierer-Ampel hat den Ernst der Lage offensichtlich immer noch nicht erkannt“, sagt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Tatsache ist: Viele nö. Pendler, Eltern und Betriebe sind aufs Auto angewiesen. „Die hart arbeitende Bevölkerung, die fleißigen Pendler und Unternehmer erwarten und verdienen sich Entlastung und Unterstützung. Aber ÖVP und SPÖ beschäftigen sich lieber mit internen Kinkerlitzchen und lassen die Landsleute in ihrer Not völlig allein“, stellt Landbauer klar.

Das blaue Treibstoffpreis-Entlastungspaket ist keine Hexerei, dafür gleichsam simpel und effizient: „CO2-Strafsteuer abschaffen und Mineralöl- und Mehrwertsteuer senken“, ruft Landbauer die „Zauberformel“ in Erinnerung.