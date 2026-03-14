Veronika Aigner holt Slalomgold

St. Pölten (OTS) -

Niederösterreichs Ski-Ass Veronika Aigner ist bei den Paralympics 2026 nicht zu stoppen: Nach ihren Erfolgen in Abfahrt, Super-G, Kombination und Riesentorlauf rast sie heute auch im Slalom zu Edelmetall.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert: „Mit dieser Goldmedaille setzt Veronika ihrer Erfolgsserie bei den diesjährigen Paralympics die Krone auf.“ Gemeinsam mit ihrem Guide Eric Digruber habe sie nun auch im Slalom Weltklasse bewiesen. Es ist bereits ihre fünfte Medaille bei den heurigen Winterspielen. „Ganz Niederösterreich zieht den Hut vor diesem Erfolgslauf“, so Mikl-Leitner.

Gratulationen gehen auch an Elina Stary und ihren Guide Stefan Winter – die beiden holen Silber für Österreich.