Stadtrechnungshof Wien: Tagung der Rechnungsprüfungsämter in Stuttgart

Wien (OTS) -

Am 12. und 13. März 2026 fanden sich die Mitglieder des Arbeitskreises der Leiterinnen und Leiter der Rechnungsprüfungsämter der Landeshauptstädte und größten Städte im Deutschen Städtetag (RPÄ) sowie der Direktor des Stadtrechnungshofes Wien, Mag. Werner Sedlak, MA in Stuttgart, der Hauptstadt des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg, zur jährlichen Frühjahrstagung ein.

Neben Tagesaktuellem aus den Rechnungsprüfungsämtern standen unter anderem Vorträge zu prüfungsrelevanten Themen wie etwa „Qualitätsmanagement“, „Strukturiertes und gelebtes Risikomanagement in den Städten“, „Strafanzeige durch die kommunale Rechnungsprüfung“ und „Prüfung der städtischen Beteiligungen“ auf der Tagesordnung.

Oberbürgermeister Nopper: Austausch von größter Bedeutung

Am zweiten Tag der Sitzung stattete Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper den Vertreterinnen und Vertretern der Kontrolleinrichtungen großer Städte einen Besuch ab und unterstrich die Bedeutung der hochranging besetzten Veranstaltung für die externe Finanzkontrolle.

Und auch Wiens Vertreter, Direktor Sedlak betonte: „Der regelmäßige internationale Erfahrungsaustausch schärft nicht nur den Blick auf die eigene Arbeit, sondern kann auch dazu beitragen, dass Rad in manchen Bereichen nicht neu erfinden zu müssen.“

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