Girls* Only: flash Mädchen*café feiert 15. Jubiläum

Wien (OTS) -

Das flash Mädchen*café, eine Einrichtung des Vereins Wiener Jugendzentren, feiert im März 2026 sein 15-jähriges Bestehen. Seit der Gründung leistet das Mädchen*café einen wesentlichen Beitrag zur queer-feministischen Jugendarbeit in Wien und bietet Mädchen* und jungen Frauen* einen geschützten Raum zur Begegnung, Mitbestimmung und persönlichen Entfaltung. Am 13. März wurde dieses Jubiläum mit einem bunten Fest in und vor der Einrichtung begangen. Begleitet wurde die Feierlichkeit von einem vielfältigen Programm mit musikalischen Acts und Kinderangeboten, natürlich durfte auch die obligatorische Jubiläumstorte nicht fehlen. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter, Jugendzentren-Obfrau Marina Hanke, Landesjugendreferentin Brigitte Bauer-Sebek und Jugendzentren-Geschäftsführerin Manuela Smertnik waren neben zahlreichen weiteren Wegbegleiter*innen vor Ort, um dem Team und den jungen Besucher*innen zum Jubiläum zu gratulieren.

„Dieser Ort ist etwas Besonderes, weil Mädchen* hier von Anfang an mitreden und mitgestalten konnten. Seit 15 Jahren ist das flash Mädchencafé ein verlässlicher Platz, an dem Mädchen* und junge Frauen* Unterstützung finden, sich ausprobieren können und Rückhalt bekommen, bei kleinen und großen Fragen des Alltags. Gerade deshalb sind solche geschützten Räume heute so wichtig. Sie geben Sicherheit, stärken Selbstvertrauen und machen Mut, den eigenen Weg zu gehen. Dass dieses Jubiläum rund um den Internationalen Frauen*tag stattfindet, ist dafür ein schönes Zeichen“, gratuliert Vizebürgermeisterin und Jugendstadträtin Bettina Emmerling.

Safe Space für Mädchen* und junge Frauen* in Wien-Neubau

Auch Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter ließ sich die Jubiläumsfeier nicht entgehen, vor allem da er als Mann an normalen Betriebstagen nicht einfach vorbeikommen kann: „Der 7. Bezirk hat vor 15 Jahren echte Pionierarbeit geleistet: Mit dem flash ist damals Wiens erstes partizipatives Mädchencafé entstanden. Mein Dank gilt dem damaligen Grünen Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger, der diese wichtige Initiative angestoßen hat. Seitdem ist das flash ein unverzichtbarer Raum für junge Frauen, in dem sie Teilhabe, Gleichstellung und Empowerment konkret erleben. Hier können sie Ideen einbringen, Neues ausprobieren und lernen, für ihre Rechte einzutreten. Gerade deshalb zeigt dieses Jubiläum auch: Solche Einrichtungen sind für unseren Bezirk unverzichtbar, und wir brauchen künftig noch mehr davon.“

Jugendzentren-Obfrau Marina Hanke ergänzt: „Das flash leistet queer-feministische Jugendarbeit und bietet Mädchen* und jungen Frauen* einen geschützten Raum, sich selbst zu verwirklichen. Diese Safe Spaces sind wichtig, damit sie sich frei, ohne Vorurteile und Benachteiligungen entfalten können. Ich freue mich heute so viele starke junge Frauen* zu sehen, die hier gemeinsam feiern“.

Rund 200 Gäste kamen zum Jubiläum, darunter auch viele Kooperationspartner*innen und Multiplikator*innen. Zum typischen Jugendzentren-Programm zählte der Wuzzler, ebenso wie Glitzer-Tattoos und eine Fotobox. Outdoor gab es musikalische Performances von jungen aufstrebenden weiblichen Künstler*innen wie Memo, Mylad und Lissa XX. Indoor konnten sich die Gäste beim flash-Zeitstrahl und im Gästebuch verewigen. Stammbesucherin Leni (14 Jahre alt) feiert beim Fest mit und beschreibt das flash als „den besten Ort zum Abhängen für Mädchen*!“. Am Jubiläumstag durften auch Burschen* und Männer* die Räumlichkeiten von innen ansehen, allerdings nur bis 18:00 Uhr. Denn ab da hieß es wieder Girls* Only im flash – sie feierten mit Pizza und Karaoke ihr Geburtstagsfest weiter.

Ein Ort von und für Mädchen*

2010 wurde gemeinsam mit engagierten Mädchen* und einer Architektin das erste partizipative Mädchen*café Wiens konzipiert und das passende Lokal in der Zieglergasse gefunden. Die feierliche Eröffnung erfolgte am 8. März 2011 – passend zum Internationalen Frauen*tag.

Das flash ist ein partizipatives Mädchen*projekt, das Mädchen* und jungen Frauen* im Alter von 8 bis 21 Jahren Raum bietet ihre Freizeit selbstbestimmt zu gestalten, an Projekten mitzuwirken und ihren individuellen Interessen nachzugehen. Auf einer Fläche von rund 120 m² verfügt das Mädchen*café über einen Barbereich, einen kleinen Discoraum, einen Chillraum sowie einen Innenhof mit kleinem Garten. In den Sommermonaten wird auch der Gehsteig vor der Einrichtung regelmäßig als Aufenthalts- und Aktionsfläche mitgenutzt.

Das Team des flash, unter der Leitung von Beatrix Harrer, erreicht im regulären Betrieb sowie im Rahmen der herausreichenden Jugendarbeit von Mittwoch bis Samstag jährlich circa 5500 Kontakte zur Zielgruppe. Ergänzend dazu werden gezielte Angebote und Aktionen im digitalen Raum gesetzt, darunter z.B. die 8×3-Social-Media-Kampagne im Rahmen des Internationalen Frauen*tags. Zu ihren regulären Angeboten zählen unter anderen die jährliche Blockparty, Offene Lernräume, Ausflüge sowie Kooperationen mit regionalen Vereinen und Initiativen.

flash Mädchen*café

Zieglergasse 34/3, 1070 Wien

https://www.jugendzentren.at/standorte/flash/