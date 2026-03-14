FPÖ-Rosenkranz mit 100 % erneut Kremser Bezirkschef: „Danke für das große Vertrauen“

Bezirk Krems (OTS) -

"Danke für dieses großartige Vertrauen, danke für die gute Arbeit im Bezirk. Und jetzt freue ich mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dieser tollen Mannschaft“, zeigte sich FPÖ Krems Bezirksparteichef FPÖ Niederösterreich Landesrat Susanne Rosenkranz am Freitagabend in Weinzierl am Walde (Bezirk Krems) über das Ergebnis (100 Prozent) ergriffen.

Auch FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer streute der Bezirksobfrau Rosen: „Danke, Susanne, für Deinen unermüdlichen und konstant hochwertigen Einsatz und für die Partei, für das Land und vor allem auch für den Bezirk. An uns Blauen kommt niemand mehr vorbei. Und jetzt volle blaue Kraft voraus“.

Die Stellvertreter der FPÖ Bezirk Krems sind: Paul Schmidt, Martin Schildorfer, Anton Brustbauer und Elisabeth Haindl. „Sie bilden wunderbar den ganzen Bezirk ab“, schloss Susanne Rosenkranz zufrieden.