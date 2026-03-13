  • 13.03.2026, 15:54:32
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VPNÖ-Zauner: „Eigene Gemeinderäte tragen Dorner-Vernaderungs-Kurs nicht mit“

Unsere Landsleute haben genug von Hetze, Hass und Spaltung in den Gemeinden

St. Pölten (OTS) - 

Dass sich ein Landtagsabgeordneter derart intensiv darum bemüht, die hervorragende Arbeit der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Niederösterreich pauschal schlechtzureden, ist nicht normal“, reagiert VPNÖ-Landegeschäftsführer LAbg. Matthias Zauner auf die jüngsten Äußerungen von LAbg. Dieter Dorner. „Nicht einmal die eigenen Reihen innerhalb der Freiheitlichen tragen diesen Dorner-Vernaderungs-Kurs mit, wie erst kürzlich der Rücktritt eines FPÖ-Gemeinderats in Rohrau verdeutlicht. Wir weisen die spaltende Rhetorik der Kickl-FPÖ, die Herr Dorner offenbar bis in die Gemeindepolitik durchpeitscht, entschieden zurück. Unsere Landsleute haben genug von Hetze, Hass und Spaltung in den Gemeinden! Sie lassen sich von solchen parteipolitischen Manövern nicht täuschen. Unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister arbeiten tagtäglich aufopferungsvoll für ihre Gemeinden, daher stehen wir felsenfest hinter ihnen“, so Zauner.

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