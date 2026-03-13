Öffentlicher Rückruf: Bubble Mud (Chargennummer: TK7877)

Wien (OTS) -



Betroffenes Produkt: Bubble Mud (Chargennummer: TK7877)

Verkaufszeitraum: von Mai 2025 bis März 2026

Importeur: UOUOROSE GmbH



Grund für den Rückruf:

Im Produkt wurden im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Mängel festgestellt. Kleine ablösbare Teile können sich vom Produkt lösen und stellen eine potenzielle Erstickungsgefahr für Kinder dar.



Wichtiger Hinweis:

Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter! Es besteht Gesundheitsgefahr für Kinder.



Maßnahme:

Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es in unserer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassabon erstattet.



Diese Warnung bedeutet nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.