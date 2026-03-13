„Das Gespräch“ zum Thema „ORF: Krise als Chance?“

Wien (OTS) -

Nach dem Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann verspricht die interimistische Geschäftsführerin Ingrid Thurnher umfassende Aufklärung und Transparenz. Welche Reformen braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dessen wichtigste Güter Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind? Welche Aufgaben muss der ORF in einer zunehmend digitalen Medienwelt und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten erfüllen? Und wie kann seine Unabhängigkeit langfristig gesichert werden? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 15. März 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Josef Trappel

Kommunikationswissenschafter, Universität Salzburg

Alexandra Borchardt

Internationale Medienforscherin

Andy Kaltenbrunner

Medienwissenschafter, Medienhaus Wien

Christian Rainer

ehem. Herausgeber und Chefredakteur „profil“