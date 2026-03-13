GRÜNE — TERMINE

Wien (OTS) -



Mittwoch, 18. März

Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Bundesländertag in Tirol.

19:30 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Eröffnung der Diagonale 2026 teil.

Ort: Helmut List Halle, Waagner-Biro-Straße 98a, 8020 Graz

Donnerstag,19. März

Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Bundesländertag in Vorarlberg.

18:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nimmt am Newroz- Empfang der Feykom – Rat der kurdischen Gesellschaft im Wiener Rathaus teil.

Ort: Volkshalle im Wiener Rathaus, 1010 Wien

18:30 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer sowie Stv.-Klubobmann Werner Kogler nehmen an der ADGAR Gala 2026 teil.

Ort: Wiener Konzerthaus, Lothringerstraße 20, 1030 Wien

Freitag, 20. März

19:30 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Premiere des Theaterstücks „Wir sind noch einmal davongekommen“ teil.

Ort: Wiener Burgtheater, Universitätsring 2, 1010 Wien

20:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der 30 Jahre Grüne Andersrum Jubiläumsfeier teil und wird dort die Festrede sowie eine Laudatio halten.

Ort: Sargfabrik, Goldschlagstraße 169, 1140 Wien