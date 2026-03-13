  • 13.03.2026, 15:15:32
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GRÜNE — TERMINE

Von 16. bis 22. März

Wien (OTS) - 


Mittwoch, 18. März
Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Bundesländertag in Tirol.

19:30 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Eröffnung der Diagonale 2026 teil.
Ort: Helmut List Halle, Waagner-Biro-Straße 98a, 8020 Graz

Donnerstag,19. März
Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Bundesländertag in Vorarlberg.

18:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nimmt am Newroz- Empfang der Feykom – Rat der kurdischen Gesellschaft im Wiener Rathaus teil.
Ort: Volkshalle im Wiener Rathaus, 1010 Wien

18:30 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer sowie Stv.-Klubobmann Werner Kogler nehmen an der ADGAR Gala 2026 teil.
Ort: Wiener Konzerthaus, Lothringerstraße 20, 1030 Wien

Freitag, 20. März
19:30 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Premiere des Theaterstücks „Wir sind noch einmal davongekommen“ teil.
Ort: Wiener Burgtheater, Universitätsring 2, 1010 Wien

20:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der 30 Jahre Grüne Andersrum Jubiläumsfeier teil und wird dort die Festrede sowie eine Laudatio halten.
Ort: Sargfabrik, Goldschlagstraße 169, 1140 Wien

Samstag, 21. März
21:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt am Ball des Sports teil.
Ort: Wiener Rathaus, 1010 Wien

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