Fenstertage 2026 - Die besten Tipps für Urlaub in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

In Niederösterreich gibt es viele spannende Möglichkeiten, verlängerte Wochenenden so richtig auszukosten. Die vielen Feiertage im Frühling und Sommer eignen sich hervorragend für spontane Ausflüge oder kurze Urlaube.

„Ob jemand einen Kurzurlaub für zwei bis drei Tage oder doch gleich lieber eine längere Auszeit plant – Niederösterreich garantiert viele spannende Momente und Augenblicke der Ruhe für jedes Zeitbudget“, weiß Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die Berge und Wanderregionen hätten mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen eine ganz besondere Anziehungskraft, „genauso wie die vielen künstlerischen und kulinarischen Hotspots im Kultur- und Weinfrühling, die alljährlich zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland nach Niederösterreich locken.“ Mikl-Leitner weiters: „Feiertage und verlängerte Wochenenden bieten ideale Anlässe, um sich eine kurze Pause vom Alltag zu gönnen.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Mit dem Wandel der Jahreszeiten verändert sich nicht nur das Landschaftsbild, sondern auch unsere handverlesenen Empfehlungen für Entdeckungsreisen durch Niederösterreich. Sie vereinen nicht alles oder jenes, sondern wirklich das Besondere aus Natur, Kulinarik und Kultur. Die Routen folgen einem bestimmten Thema, lassen aber zugleich genügend Freiraum für individuelle Entdeckungen. Am besten nimmt man sich dafür ein paar Tage mehr Zeit – Überraschungen sind garantiert.“

Eine Option wäre, die Osterfeierlichkeiten zu verlängern und den Ostermontag (6.4.) um vier weitere Urlaubstage zu ergänzen. So ergeben sich neun freie Tage – perfekt, um etwa den Weinfrühling in Niederösterreich zu entdecken und den neuen Jahrgang willkommen zu heißen. Im Weinviertel hat der Weinbau eine jahrhundertealte Tradition. Auch das gelebte Brauchtum des In die Grean gehens mit dem Winzer oder der Winzerin gehört dazu. Termine gibt es beispielsweise am Ostermontag, den 6. April in Unterretzbach, in Poysdorf und in Hohenruppersdorf. Es lohnt sich, für eine längere Weinreise im Weinviertel zu bleiben. Dort findet nämlich am Wochenende des 10. und 11. April die beliebte Weintour Weinviertel statt, bei der 250 Winzerinnen und Winzer ihre Türen öffnen, um ihren neuen Jahrgang zur Verkostung zu präsentieren.

Auch die Niederösterreich-CARD und viele ihrer Ausflugsziele starten Anfang April in die neue Saison. Neu in der Reihe der CARD-Partner sind ab der Saison 2026/27 beispielsweise die NÖ Landesausstellung 2026 und der Eis-Greissler Erlebnispark.

Im Mai ergeben sich mit dem Staatsfeiertag am 1. Mai, Christi Himmelfahrt am 14. Mai und dem Pfingstmontag am 25. Mai gleich drei verlängerte Wochenenden. Viele kulturelle Veranstaltungen und Festivals starten im Mai bzw. finden im Mai statt, wie zum Beispiel das Donaufestival Krems (1. bis 3. Mai und 8. bis 10. Mai 2026), das Viertelfestival im Weinviertel (Mai bis Juli 2026), die Barocktage Melk (21. bis 25. Mai 2026) oder das NÖ Straßen.Kunst.Festival Wiener Neustadt (29. und 30. Mai 2026). Die Auswahl im Festival-Land Niederösterreich mit rund 300 Veranstaltungen pro Jahr ist riesig. Sie reicht von Musik, Theater, Ausstellungen, Lesungen bis zu Opern und Operetten. Am besten lässt sich Kultur genießen, wenn man es mit Wein- und Kulinarikerlebnissen kombiniert, zum Beispiel mit dem Weinfrühling in der Wachau. Er findet am 2. und 3. Mai bei rund 100 teilnehmenden Weingütern im gesamten Weinbaugebiet Wachau statt. Mit nur einem Urlaubstag ist das verlängerte Wochenende von 14. bis 17. Mai oder auch das Pfingstwochenende (23. bis 25. Mai) ideal für einen (tierischen) Wanderurlaub. Beim Tiererlebnis im Waldviertel wandert man mit Alpakas oder Huskys und entflieht so dem stressigen Alltag.

Wer eine längere Auszeit im Frühjahr plant, schafft mit 8 Urlaubstagen (26. – 29. Mai, 1.-3. Juni und 5. Juni) gleich 16 freie Tage von 23. Mai bis 7. Juni. Nun ist die beste Gelegenheit, um auf Entdeckungsreise mit dem Rad zu gehen und die vielfältigen Regionen Niederösterreichs kennenzulernen. Ob entlang der Donau, zu historischen Plätzen, durch die Weinberge oder über die Wexl Trails: Die vielen Ausflugsziele und kulinarischen Highlights entlang der beliebten Top-Radrouten beeindrucken Jahr für Jahr zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland. Ein Stopp lohnt sich vor allem in den radfreundlichen Betrieben der Radpartner Niederösterreich.

Kulinarik auf höchstem Niveau wird bei den Mostviertler Feldversuchen am 30. Mai bei der Basilika Sonntagberg geboten. Eine der besten Köchinnen des Landes, Theresia Palmetzhofer von Zur Palme, lädt zu einer kulinarischen Reise. Einen geführten Spaziergang, um die verschiedensten Aromen des Waldes kennenzulernen bietet das Geschmackserlebnis WienerWaldGenuss. Entdecken, Schmecken und Genießen stehen dabei im Vordergrund. Am Samstag, den 6. Juni, (nach Fronleichnam 4. Juni) ist das Hotel Schlosspark Mauerbach Ausgangspunkt dieser spannenden 2-stündigen Tour. Es lohnt sich, für eine längere Auszeit im Hotel, das zu den handverlesenen Selected Stays zählt, einzuchecken und im neu gestalteten Spa-Bereich Energie zu tanken.

Der Nationalfeiertag (26.10.) fällt heuer auf einen Montag. Mit nur vier Urlaubstagen (27.10. bis 30.10.) lassen sich bis Allerheiligen (Sonntag, 1.11.) neun freie Tage am Stück genießen. Nach einem ereignisreichen Sommer und bevor die stressige Vorweihnachtszeit beginnt, ist nun ein Retreat angesagt. Stille, Meditation und geführte Übungen führen zu innerer Ruhe und bringen Klarheit. Im authentischen Ambiente von Stiften, Klöstern, einem Gesundheits- oder Wellnesshotel entfalten die Angebote rund ums Heilfasten und Yoga eine ganz besondere Wirkung.

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