„Soweit ich mich erinnern kann…“ – HORNBACH lässt HORNBACH nacherzählen

Wien (OTS) -

Manche Geschichten bleiben. Und manchmal genügt ein Satz, ein Bild oder ein Gefühl, um sie Jahre später wieder lebendig werden zu lassen. Genau hier setzt die neue Kampagne „HORNBACH nacherzählt“ an: Fünf österreichische Persönlichkeiten erinnern sich an Werbespots von HORNBACH – und erzählen sie auf ihre ganz eigene Weise nach.

Mit einer Vielzahl an Kampagnen hat HORNBACH das kollektive Gedächtnis beeinflusst. „Sag es mit Deinem Projekt.“, „Jeder Quadratmeter verdient, der beste der Welt zu sein.“ oder „Jedes Frühjahr ein neuer Anfang.“ – die Slogans allein lassen sofort Bilder im Kopf entstehen und haben zum Teil ihren Weg in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden.

Mit dabei sind Starastrologin Gerda Rogers und Fußballikone Toni Polster sowie Content Creatorin Theresa „Raverresi“ Ziegler, Comedian Michi Buchinger und Influencerin Anna Strigl. Sie greifen Erinnerungen an frühere HORNBACH Spots auf und schildern diese aus ihrem Gedächtnis - mal erzählend, mal mit Körpereinsatz nachgestellt, mal mit überraschenden Details. Aber immer unterhaltsam.

Dabei geht es nicht darum, alte Filme neu zu inszenieren, sondern wie sie im Gedächtnis weiterleben. Die Meinungsgeber erzählen von Szenen, Bildern oder Stimmungen, die ihnen aus früheren HORNBACH Kampagnen im Kopf geblieben sind – positiv wie negativ. So wird sichtbar, welche Wirkung starke Geschichten entfalten können.

„Mit ‚HORNBACH nacherzählt‘ zeigen wir, dass Werbung längst mehr sein kann – nämlich echtes Entertainment. Wenn Menschen unsere Spots auf ihre ganz eigene Weise nacherzählen, wird daraus ein kreatives Echo dessen, was HORNBACH seit Jahren prägt: echte Geschichten, die hängenbleiben“, so Johannes Friewald, Marketingleiter HORNBACH Österreich.



Experiment mit maximaler Freiheit

Das Format entstand in einem Wiener Filmstudio, bewusst ohne klassisches Drehbuch. Weder Skript noch Storyboard gaben vor, wie die Erinnerungen aussehen sollten. Nicht einmal das HORNBACH Logo am Ende war vorgegeben. Auch dafür galt für die fünf Akteure „soweit ich mich erinnern kann“. Die Meinungsgeber wählten selbst, welche HORNBACH Spots sie nacherzählen wollten, einige vorbereitet, andere spontan. Gemeinsamer Ausgangspunkt jedes Beitrags war dabei derselbe Satz: „Soweit ich mich erinnern kann...“.

Gernot Böhm, Regisseur, sagt dazu: „In der Regie war Authentizität und Humor zentral. Die gesamte Produktion war abseits jeder Norm: Es gab kein Skript und kein Storyboard. Keiner kannte die Antworten der Meinungsgeber. HORNBACH Österreich ist mit uns gemeinsam voll ins Risiko gegangen. Und All-In geht nur, wenn das Vertrauen zwischen allen Beteiligten groß ist.“



Kampagne auf allen relevanten Kanälen

Die Kampagne startet am 13. März 2026 und wird über TV inklusive Streaming, Radio, Onlinevideo sowie Social Media ausgespielt.

Verantwortlich für die Kreation ist die Kreativagentur HeimatTBWA\, die Mediaagentur MEDIAPLUS Austria zeichnet für die Mediaplanung verantwortlich. Produziert wurden die Filme von HEAT Filmproduktion, Regie führte Gernot Böhm, das Sounddesign stammt von Daniel Stadler.



Zu den Spots:

Gerda Rogers erinnert sich an „Kein Projekt ohne Drama.“

https://youtu.be/TqjyT7vglog



Toni Polster erinnert sich an „Hör auf Deine Hände.“

https://youtu.be/wh5p97IKyHI



Theresa „Raverresi“ Ziegler erinnert sich an „Wir haben nie gesagt, dass es einfach ist.“

https://youtu.be/y8BuGWuLEEo



Michi Buchinger erinnert sich an „Jedes Frühjahr ein neuer Anfang.“

https://youtu.be/Gp4-NheZvhw



Anna Strigl erinnert sich an „Komm zu HORNBACH. Bevor es Dein Garten tut.“

https://youtu.be/QQMH0UpRplQ



Die gesamte YouTube-Playlist:

https://youtube.com/playlist?list=PL1M94YPGiWKm7_wP4LTBc6VoCZ0HLL3bJ&si=KWWyAKT5_9Wglp5P



Alle Infos auf der HORNBACH Kampagnenseite:

https://www.hornbach.at/aktuelles/hornbach-nacherzaehlt/