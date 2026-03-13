  • 13.03.2026, 14:35:02
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  • OTS0117

AG: Mehr Orientierung statt planloser Bildungswahl

Bessere Studien- und Berufsorientierung soll Fehlentscheidungen beim Studienstart verhindern

Wien (OTS) - 

Die AktionsGemeinschaft begrüßt die Forderungen der Schülerunion nach stärkerer Bildungs- und Berufsorientierung an Österreichs Schulen.

„Viele Jugendliche wissen beim Schulabschluss noch nicht, welchen Weg sie einschlagen wollen. Mehr Orientierung über Lehre, Studium und andere Ausbildungswege ist daher dringend notwendig“, sagt Laurin Weninger, Bundesobmann der AktionsGemeinschaft.

Laut einer Umfrage unter mehreren tausend Schülerinnen und Schülern fühlen sich zwei Drittel nicht ausreichend auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet.

„Wer früh Einblicke in Studienrichtungen und Ausbildungswege bekommt, trifft bessere Entscheidungen und muss später seltener das Studium wechseln“, so Weninger.

Zudem spricht sich die AktionsGemeinschaft für eine sinnvoll gestaltete STEOP aus: „Sie soll Studierenden helfen zu erkennen, ob ein Studium wirklich zu ihnen passt und nicht nur eine zusätzliche Hürde sein.“

Über die AktionsGemeinschaft:
Bei der ÖH-Wahl 2025 erreichte die AktionsGemeinschaft bundesweit über 20 % der Stimmen und Platz 2. An 11 (Fach-)Hochschulen stellt sie den Vorsitz der Studierendenvertretung.

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Pressereferent
Moritz Arbeiter
Telefon: +43 660 6441283
E-Mail: [email protected]
Website: https://aktionsgemeinschaft.at

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