  • 13.03.2026, 14:32:33
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  • OTS0116

Bundesheer: Korporal Johannes Aigner und Gefreiter Nico Haberl holen Gold-Hattrick

Heeressportler sichern sich Gold im Riesentorlauf

Korporal Johannes Aigner und Guide Gefreiter Nico Haberl
Wien (OTS) - 

Bei den Paralympischen Spielen in Cortina sicherte sich Korporal Johannes Aigner mit Guide Gefreiter Nico Haberl die Goldmedaille im Riesentorlauf. Die Heeressportler gewannen vor dem Italiener Giacomo Bertagnolli und dem Polen Michal Golas.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner dazu: „Korporal Johannes Aigner und Gefreiter Nico Haberl unterstreichen mit dem ersten Platz einmal mehr ihre sportlichen Fähigkeiten. Diese Medaille hebt ihren unermüdlichen Einsatz, Disziplin und Teamgeist hervor. Ich gratuliere unserem Heeressport-Duo Johannes Aigner und Nico Haberl von ganzem Herzen zur Goldmedaille und wünsche ihnen für den letzten Einsatz im Slalom am Sonntag alles Gute.“

Korporal Johannes Aigner und sein Guide Gefreiter Nico Haberl sind auch im Riesentorlauf weltklasse. Nach dem ersten Durchgang lagen die Heeressportler nur 0,46 Sekunden hinter den führenden Italienern. Im zweiten Durchgang erzielte das Duo auf einer stark beanspruchten und zerfahrenen Piste mit Laufbestzeit noch den Sieg. Die erfolgreichen Heeressportler vom Heeres-Leistungssportzentrum Seebenstein gewannen auch beim vierten Start in Cortina eine Medaille. Beim abschließenden Slalom am Sonntag besteht somit die Möglichkeit das fünfte Edelmetall bei den Paralympischen Spielen zu erringen.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.

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Telefon: +43 664-622-1005
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Website: http://www.bundesheer.at
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