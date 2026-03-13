  • 13.03.2026, 13:49:05
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LH Mikl-Leitner: „Johannes Aigner schreibt Gold-Geschichte in Cortina“

Niederösterreichs Paralympics-Star triumphiert auch im Riesenslalom – dritte Goldmedaille für Johannes Aigner

St. Pölten (OTS) - 

Niederösterreich jubelt über den nächsten Paralympics-Triumph von Johannes Aigner. Der Niederösterreicher verweist den nach dem ersten Durchgang führenden Italiener Bertagnolli auf den zweiten Platz und holt gemeinsam mit seinem Guide Nico Haberl nun auch im Riesenslalom Gold bei den Spielen in Milano Cortina.

„Johannes Aigner ist einfach nicht zu stoppen. Nach seinen Siegen in der Abfahrt und im Super-G hat er nun auch im Riesenslalom – mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang - Gold geholt und damit einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, dass er zu den ganz Großen des paralympischen Skisports zählt“, gratuliert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Ganz Niederösterreich sei stolz auf die Geschwister aus Niederösterreich: „Die Aigners schreiben Sportgeschichte in Italien.“

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