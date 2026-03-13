  • 13.03.2026, 13:36:32
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FPÖ-Dorner: „Rechtskräftig verurteilter Verbrecher bleibt Bürgermeister“

ÖVP-Bürgermeister von Pölla bleibt in Sonnenkönig-Manier im Chefsessel

Sankt Pölten/Pölla (OTS) - 

„Ein schwarzer Bürgermeister hat sich immer wieder über geltendes Recht hinweggesetzt, einen Bürger hintergangen und geschädigt und kassiert dafür wegen Amtsmissbrauch ein Jahr bedingte Haft. Das Urteil ist rechtskräftig. Doch von Einsicht oder gar Reue keine Spur, ganz in Dorfkaisermanier klammert er sich an seinen Chefsessel, als wäre nie etwas gewesen“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Kommunalsprecher LAbg. Dieter Dorner die Berufungsverhandlung am OLG Wien diese Woche.

Das Verharren im Bürgermeister-Amt zeige schonungslos die Vorgehensweise in Gemeinden wie Sigmundsherberg, Pernitz, Lassee, Rohrau oder eben Pölla: „Ganz in Sonnenkönig-Manier. Die Gemeinde bin ich. Dass Kröpfl das Vertrauen der Wähler auf das Schändlichste missbraucht hat, scheint außer die FPÖ niemanden sonderlich zu stören“, so Dorner.

„Man stelle sich vor, ein blauer Bürgermeister würde zu einem Jahr bedingt wegen Amtsmissbrauch verurteilt werden“, wirft Dorner abschießend in den Raum.

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