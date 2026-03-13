  • 13.03.2026, 13:14:03
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ORF SAG’S MULTI: Gewinner:innen des SPEECH OFFS Niederösterreich stehen fest

Wien (OTS) - 

Das zehnte und letzte SPEECH OFF des mehrsprachigen ORF-Redewettbewerbs SAG’S MULTI wurde erfolgreich abgehalten: am Donnerstag, dem 12. März 2026, in Niederösterreichs Landeshauptstadt St. Pölten vor ORF-Kameras und Live-Publikum. Die Gewinner:innen in den zwei Kategorien YoungStars (7. und 8. Schulstufe) und SPEECH MASTERS (9. bis 13. Schulstufe) stehen nun fest. Überreicht wurden die Preise von ORF-Niederösterreich-Programmchef Karl Trahbüchler.

Das sind die Gewinner:innen für Niederösterreich:

Kategorie YoungStars

1. Platz Elisabeth Piros
MS Ebenfurth
Englisch (Erlernte Fremdsprache)
Thema der Rede: Zusammenhalt in Vielfalt – was uns stark macht

⁠2. Platz: Elizaveta Schachinger
BRG Waidhofen/Ybbs
Russisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Gerechtigkeit – ein großes Wort, viele Bedeutungen

3. Platz: Leonie Bauer
MS Ebenfurth
Englisch (Erlernte Fremdsprache)
Thema der Rede: Gerechtigkeit – ein großes Wort, viele Bedeutungen

Kategorie SPEECH MASTERS

1. Platz:⁠ ⁠Khalaf Dli
BHAK Korneuburg
Arabisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Zwischen Fake und Wahrheit – wem können wir glauben?

2.⁠ Platz: ⁠Jana Adamovic
GRG Sachsenbrunn
Serbisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Gerechtigkeit – ein großes Wort, viele Bedeutungen

3.⁠ Platz: ⁠Taizan Yamada
BRG Waidhofen/Ybbs
Japanisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Meine Generation – Hoffnungsträger:innen oder Sorgenkinder?

Das große Finale der SPEECH MASTERS am 17. April

Für die Gewinner:innen der Kategorie SPEECH MASTERS geht es direkt weiter: Am 17. April steigt im Festsaal des Wiener Rathauses das große Finale „THE FINAL 9+“. Für „THE FINAL 9+“ muss man eine neue, fünf- bis sechsminütige Rede zu einem anderen Thema aus dem aktuellen Themenpool vorbereiten. Diese Reden werden im Wiener Rathaus vor einer hochkarätigen Live-Jury, einem großen Publikum und vor ORF-Kameras präsentiert.

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