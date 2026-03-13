SPÖ-Termine von 16. bis 22. März 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 16. März 2026

9.30 Uhr Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Geschäftsführungsteams der Österreichischen Nationalbibliothek mit Vizekanzler, Kulturminister Andreas Babler (Prunkraum der OeNB).

9.30 Uhr Pressekonferenz mit u.a. Finanzminister Markus Marterbauer zum Thema „Zollbilanz 2025“ (BMF, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Anmeldung unter [email protected]).

17.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an einer Podiumsdiskussion der 1. ÖGAM-Fachtagung für Allgemein- und Familienmedizin teil (Hotel Sendlhofer`s, Bad Hofgastein).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, lädt das Kreisky-Forum zu einer Buchpräsentation und Podiumsdiskussion über „Die Kunst des Widerstands“ mit Zeynep Buyraç, Jens Kastner und Robert Misik. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 17. März 2026

18.00 Uhr Das Renner-Institut lädt zu Vortrag und Diskussion mit Andreas Schedler und Petra Thorbrietz zum Thema „Eine Bilanz des Systems Orban: Autokratie, Macht und Korruption“. Infos und Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/eine-bilanz-des-systems-orban-autokratie-macht-und-korruption (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

MITTWOCH, 18. März 2026

Finanzminister Markus Marterbauer nimmt am „Kontrollgipfel: Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping“ der Arbeiterkammer Burgenland teil (Arbeiterkammer Burgenland, Großer Saal, Wiener Straße 7, 7000 Eisenstadt).

SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Petra Bayr nimmt an der Sozialkonferenz des Europarates in Moldau teil (bis 19.3.).

9.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

10.00 Uhr Das Renner-Institut lädt in Kooperation mit dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) und dem Campus Tivoli zu Vortrag und Diskussion zum Thema „Parliamentary Elections in Slovenia“ mit u.a. Péter Techet, Metka Majer, Manca Grgić Renko und Marko Zajc. Onlineveranstaltung, Infos und Anmeldung unter https://renner-institut.at/veranstaltungen/parliamentary-elections-in-slovenia.

12.00 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt an der Pressekonferenz zur Landessportreferent*innenkonferenz 2026 teil (Klagenfurt).

18.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt an einer Podiumsdiskussion der ÖH zum Thema „Prekär arbeiten – prekär studieren?“ teil (FAKTory, Universitätsstraße 9, 1010 Wien).

19.30 Uhr Vizekanzler, Kulturminister Andreas Babler nimmt an der Eröffnung der Diagonale teil (Helmut-List-Halle, Graz).

DONNERSTAG, 19. März 2026

9.00 Uhr SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, Vizebürgermeisterin, Frauenstadträtin Kathrin Gaál und Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende, LAbg. GRin Marina Hanke u.a. beim Pionierinnengedenken der SPÖ-Frauen (Zentralfriedhof, Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien, Eingang Tor 2).

10.30 Uhr Pressekonferenz Außenministerium, OECD „Economic Survey - Wirtschaftsbericht zu Österreich“ mit u.a. Finanzminister Markus Marterbauer und Generalsekretär Cormann (OECD) im Außenministerium (Minoritenplatz 8, 1010 Wien; Anmeldung erforderlich).

11.00 Uhr Vizekanzler, Sportminister Andreas Babler und Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nehmen am Empfang der Paralympischen Athlet*innen durch den Bundespräsidenten teil (Hofburg, Wien).

18.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, der sich von 19. bis 20. März für Arbeitsgespräche in London aufhält, hält einen Vortrag an der London School of Economics.

18.30 Uhr Vizekanzler, Medienminister Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer, SPÖ-Mediensprecher Klaus Seltenheim nehmen an der Adgar-Gala teil (Wiener Konzerthaus).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Misik mit Linda Kreuzer und Wolfgang Palaver über „Donald Trump und die Gotteskrieger. Politische Theologie 2.0“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 20. März 2026

9.30 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt eröffnet die Sportmesse 2026 (Ried im Innkreis).

SAMSTAG, 21. März 2026

20.00 Uhr Vizekanzler, Kulturminister Andreas Babler nimmt an der Filmpremiere „Wahlkampf“ im Zuge der Diagonale teil (Schubertkino, Graz).

21.00 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt am Ball des Sports teil (Rathaus, Wien).

(Schluss) bj/lw