„Löwin der Toleranz“: Statue beim Landesklinikum Mauer für Charity-Aktion präsentiert

St. Pölten (OTS) -

Am Areal des Landesklinikums Mauer wurde heute, Freitag, die „Löwin der Toleranz“-Statue des Charity-Projekts „Die Löwinnen sind los“ des Lions Club Neuhofen – Wiege Österreichs im Beisein von Landesrat Anton Kasser, Lions-Club-Präsidentin Brigitte Bartmann und zahlreichen Ehrengästen und Sponsoren präsentiert.

„Das Projekt des Lions-Club ist eine Vorzeigeinitiative“, betonte Landesrat Anton Kasser, von der ersten Stunde an habe der Lions-Club den Kontakt zu den Gemeinden gesucht, „um Sponsorengelder für die Gemeinden zu organisieren – für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Besonders die Gemeinden wissen, wo der Bedarf ist.“ Das Thema „Toleranz“ der 14. Löwin sei auch ein zentrales Thema bei der Landesausstellung 2026: „Die Landesausstellung ist voll angelaufen und bringt wichtige Impulse für die gesamte Region – auch in den nächsten Jahrzehnten.“ Es sei eine gelungene Idee, die Landesausstellung in eine Klinik bei laufendem Betrieb zu legen, „auch vor dem Hintergrund, dass psychische Erkrankungen immer noch stigmatisiert werden“, setzte Kasser fort. Er dankte auch den Mitarbeitern des Klinikums, „die sich wirklich mit Herzblut jeden Tag um die Patientinnen und Patienten kümmern.“

Brigitte Bartmann, Präsidentin des Lions Club Neuhofen – Wiege Österreichs, berichtete: „Mit dem Projekt konnten 32.800 Euro gesammelt werden. Es werden Projekte unterstützt, die der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dienen. Das wird in der Gesellschaft gerade jetzt dringend gebraucht.“

Christian Haberhauer, Bürgermeister von Amstetten, sagte: „Das Thema Toleranz der zweiten Löwin, die in unserem Gemeindegebiet steht, trägt zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen bei.“ Ihn als Bürgermeister mache besonders stolz, „dass ein so prominenter Künstler wie Helmut Swoboda für die Skulptur gewonnen werden konnte.“

Michaela Hinterholzer, Obfrau der LEADER-Region Moststraße, blickte auf die bevorstehende Eröffnung der Landesausstellung: „In 14 Tagen ist es so weit, die Landesausstellung unter dem Titel ,Wenn die Welt Kopf steht‘ wird eröffnet.“ Schon in der Vergangenheit habe sich die Region für jede Landesausstellung herausgeputzt, so Hinterholzer: „Sie gibt den Menschen Selbstbewusstsein und ist ein großer wirtschaftlicher Impuls.“ Wichtig war auch, „durch die Renovierung der Gebäude die Wertschätzung gegenüber diesem Klinikum zu heben“, betonte Hinterholzer.

Regina Bauer, die kaufmännische Direktorin des Landesklinikums Mauer, sagte: „Die Löwin steht für Toleranz und was passt besser zu unserem Standort als Toleranz? Diese Aktion hilft auch Betroffenen und deren Angehörigen, denn das Tabuthema der psychischen Erkrankungen wird aufgegriffen.“

Die gute Zusammenarbeit sei maßgeblich dafür, dass die Landesausstellung so früh und zeitgerecht fertig werde, berichtete Erwin Klissenbauer, Geschäftsführer der NÖ Landesausstellung: „Derzeit liefern die Lkw Gemälde an, die Ausstellung wird aufgebaut. Es ist einzigartig in Niederösterreich, Österreich und wahrscheinlich in ganz Europa, dass eine Landesausstellung in einem Krankenhaus bei laufendem Betrieb stattfindet, die mehrere 100.000 Besucher anziehen soll.“

Via Videobotschaft zu Wort kam Helmut Swoboda, der Künstler der „Löwin der Toleranz“: „Ich habe bewusst keinen realistischen Tierkopf gestaltet, sondern über die Abstraktion Bewegungen und Gegenbewegungen in einen Dialog treten lassen. Durch das Miteinander ist letztendlich ein Löwinnen-Kopf entstanden. So wie sich die freien Formen zu einem Tierkopf zusammenfügen, ist es auch im Leben: Die Menschen entwickeln sich im Miteinander zu humanen Wesen.“

Die Initiative „Die Löwinnen sind los“ wurde vom Lions Club Neuhofen – Wiege Österreichs ins Leben gerufen und verbindet Kunst im öffentlichen Raum mit sozialem Engagement in der Region. Bereits 13 Löwinnen wurden in Gemeinden im Bezirk Amstetten aufgestellt.

Nähere Informationen: Büro LR Anton Kasser, Pressesprecher Jan Teubl, MSc (WU), Telefon 0676/812 12345, E-Mail [email protected]