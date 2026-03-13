Innenminister Karner traf irischen Staatsminister Brophy in Wien

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner empfing am 13. März 2026 den irischen Staatsminister für Migration Colm Brophy zu einem Arbeitsgespräch in Wien. Im Mittelpunkt des Treffens standen europäische Fragen in den Bereichen Asyl und Migration sowie der bevorstehende Vorsitz Irlands im Rat der Europäischen Union.

„Bei der im Juli beginnenden irischen Ratspräsidentschaft werden die Regeln des Asylpakts mit Leben erfüllt. Darüber hinaus ist für Österreich die Umsetzung von Rückkehrzentren und Asylverfahren in Ländern außerhalb Europas ein wesentlicher Eckpfeiler der Europäischen Migrationswende“, hielt Innenminister Gerhard Karner fest.

Zwtl.: Asylpolitik und Rückkehr im Fokus der Gespräche

Irland übernimmt im zweiten Halbjahr 2026 die EU-Ratspräsidentschaft. Vor diesem Hintergrund tauschten sich die Minister insbesondere über die geplanten Arbeiten im Asyl- und Migrationsbereich unter irischer Ratspräsidentschaft aus. Ein besonderer Schwerpunkt des Gesprächs lag auf dem Thema Rückkehr sowie der verstärkten Zusammenarbeit mit Staaten außerhalb Europas.

Irland nimmt nicht automatisch an den EU-Regelungen in den Bereichen Freiheit, Sicherheit und Recht teil. Beim neuen europäischen Asyl- und Migrationspakt hat Irland jedoch ein sogenanntes Opt-In gewählt und wird sämtliche neuen Regelungen des Pakts umsetzen.