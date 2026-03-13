Zierfuß zu Schülerunion: Einführung einer Mittleren Reife vor allem für Wien systemrelevant

Wien (OTS) -

„Gerade für die Bundeshauptstadt Wien ist die Einführung einer Mittleren Reife systemrelevant. In einer Stadt, in der mehr als die Hälfte der Schulanfänger noch nicht einmal Deutsch kann, herrscht Gefahr in Verzug. Laut der kürzlich präsentierten iKM PLUS-Kompetenzmessung erreichen auch mehr als die Hälfte (!) der 4.-Klässler in Wien die Bildungsstandards im Lesen nicht oder nur teilweise. Also wo, wenn nicht in Wien ist eine Bildungspflicht und damit die Einführung einer Mittleren Reife längst überfällig“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Klubobmann Harald Zierfuß, zum heute von der Schülerunion präsentierten Modell der „Mittleren Reife“.

„Wir können nicht weiter dabei zuschauen, wie in unserer Stadt Generationen von Kindern ohne ausreichende Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen heranwachsen. Ein verbindlicher Leistungsnachweis vor dem Ende der Schulpflicht muss dafür sorgen, dass niemand das Schulsystem ohne grundlegende Kompetenzen verlässt“, so Zierfuß. Schon 2023 verzeichnete Wien mit 17,7 Prozent den höchsten NEET-Anteil an der 15- bis 24-jährigen Gesamtbevölkerung im Bundesländervergleich. Das sind Personen, die sich weder in Ausbildung, Beschäftigung oder Schulungen befinden (NEET – not in Education, Employment or Training).

„Wer Bildung ernst nimmt, muss auch für eine echte Bildungsgarantie sorgen. Ziel ist es, am Ende der Schulpflicht ausreichende Grundkenntnisse in Deutsch, Mathematik und Englisch sicherzustellen, um alle Chancen für eine weiterführende Bildung und damit eine erfolgreiche Berufsausbildung zu haben. Bildungsminister Wiederkehr ist aufgefordert, das Modell der Schülerunion zu prüfen und bei der Einführung der Mittleren Reife Tempo zu machen“, so Zierfuß abschließend.