  • 13.03.2026, 12:35:02
  • /
  • OTS0097

Zierfuß zu Schülerunion: Einführung einer Mittleren Reife vor allem für Wien systemrelevant

Volle Unterstützung für das Modell der Schülerunion – Wiederkehr muss Modell prüfen und Tempo bei Einführung machen

Wien (OTS) - 

„Gerade für die Bundeshauptstadt Wien ist die Einführung einer Mittleren Reife systemrelevant. In einer Stadt, in der mehr als die Hälfte der Schulanfänger noch nicht einmal Deutsch kann, herrscht Gefahr in Verzug. Laut der kürzlich präsentierten iKM PLUS-Kompetenzmessung erreichen auch mehr als die Hälfte (!) der 4.-Klässler in Wien die Bildungsstandards im Lesen nicht oder nur teilweise. Also wo, wenn nicht in Wien ist eine Bildungspflicht und damit die Einführung einer Mittleren Reife längst überfällig“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Klubobmann Harald Zierfuß, zum heute von der Schülerunion präsentierten Modell der „Mittleren Reife“.

„Wir können nicht weiter dabei zuschauen, wie in unserer Stadt Generationen von Kindern ohne ausreichende Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen heranwachsen. Ein verbindlicher Leistungsnachweis vor dem Ende der Schulpflicht muss dafür sorgen, dass niemand das Schulsystem ohne grundlegende Kompetenzen verlässt“, so Zierfuß. Schon 2023 verzeichnete Wien mit 17,7 Prozent den höchsten NEET-Anteil an der 15- bis 24-jährigen Gesamtbevölkerung im Bundesländervergleich. Das sind Personen, die sich weder in Ausbildung, Beschäftigung oder Schulungen befinden (NEET – not in Education, Employment or Training).

„Wer Bildung ernst nimmt, muss auch für eine echte Bildungsgarantie sorgen. Ziel ist es, am Ende der Schulpflicht ausreichende Grundkenntnisse in Deutsch, Mathematik und Englisch sicherzustellen, um alle Chancen für eine weiterführende Bildung und damit eine erfolgreiche Berufsausbildung zu haben. Bildungsminister Wiederkehr ist aufgefordert, das Modell der Schülerunion zu prüfen und bei der Einführung der Mittleren Reife Tempo zu machen“, so Zierfuß abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright