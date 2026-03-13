Aviso: Sozialministerin Korinna Schumann eröffnet Demografietagung 2026 „Arbeit, Alter, Zukunft“

Wien (OTS) -

Arbeit, Alter und Zukunft gehören heute untrennbar zusammen – Fachkräftemangel, demografischer Wandel und Digitalisierung treffen Betriebe gleichzeitig und mit voller Wucht. Unter dem Motto „Arbeit Alter Zukunft“ zeigt die Demografietagung 2026, wie Unternehmen diese Entwicklungen aktiv nutzen können: durch smarte Qualifizierung von Mitarbeiter:innen, die Gestaltung von Late-Career-Phasen und durch Modelle des Arbeitens über das Regelpensionsalter hinaus.

Die Veranstaltung wird von Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Michael Morass, stv. Referatsleiter Generaldirektion Beschäftigung der Europäischen Kommission und Alexandra Weilhartner, Projektleiterin Demografieberatung Digi+, eröffnet.

Eröffnung der Demografietagung 2026 „Arbeit, Alter, Zukunft“ durch Sozialministerin Korinna Schumann

Datum: 17. März 2026

Uhrzeit: 10:30 Uhr

Ort: Twelve Conference Center, 1.OG, Hertha-Firnberg-Straße 8, 1100 Wien

Die Vertreter:innen der Presse sind herzlich eingeladen, an der Eröffnung der Veranstaltung teilzunehmen.

Details zur Veranstaltung: Arbeit Alter Zukunft: Die Demografietagung 2026

Anmeldung Medien unter: [email protected]