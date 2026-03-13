Gurkerl.at erweitert Liefergebiet in Wiener Umland und Niederösterreich und stärkt Nahversorgung

Wien (OTS) -

13.03.2026 – Der Online-Supermarkt Gurkerl.at baut sein Liefergebiet in Niederösterreich weiter aus und erschließt mehrere zusätzliche Städte und Gemeinden. Ziel der Erweiterung ist es, noch mehr Haushalten einen komfortablen Zugang zu hochwertigem Online-Lebensmitteleinkauf zu ermöglichen – insbesondere in Regionen, in denen das Angebot an Lieferdiensten bislang eingeschränkt ist.

Ab Montag, dem 16.03. werden Ternitz, Bruck an der Leitha, Strasshof an der Nordbahn, Gänserndorf, Deutsch-Wagram, Neunkirchen sowie Tulln an der Donau neu in das Liefergebiet aufgenommen. Insgesamt profitieren damit rund 87.000 zusätzliche Einwohner:innen von einem breiten, hochwertigen Sortiment, das alle Bedürfnisse des Wocheneinkaufs abdeckt – von frischem Obst und Gemüse über Supermarktartikel, Drogerie- und Alltagsprodukte bis hin zu rezeptfreien Apothekenartikeln. So können Kund:innen ihre Einkäufe stressfrei aus einer Hand erledigen, ohne mehrere Stopps bei verschiedenen Märkten einplanen zu müssen.

„Unsere Mission ist es, mit Gurkerl.at den Lebensmitteleinkauf in Österreich grundlegend zu vereinfachen und die Supermarktlandschaft Schritt für Schritt zu revolutionieren“, sagt Richard Harris Jr., Geschäftsführer von Gurkerl.at. „Bereits seit Anfang des Jahres beobachten wir einen spürbaren Nachfrageanstieg. Diese Entwicklung möchten wir nun auch in weiteren Regionen aufgreifen und dort ein verlässliches Angebot schaffen, so dass noch mehr Kund:innen von unserem breiten regionalen Sortiment sowie von Treueprogrammen wie dem ‚Gurkerl Xtra Club‘ oder dem ‚Gürkchen Club‘ für Eltern durch attraktive Rabatte und Vorteile profitieren.“

Im Zuge der Expansion bietet Gurkerl.at in den neuen Gebieten zunächst Lieferungen mit einer Vorlaufzeit von rund fünf Stunden an. Bestellungen können täglich zwischen 7:00 und 21:00 Uhr aufgegeben werden. Damit schafft das Unternehmen eine flexible und verlässliche Alternative zum klassischen Supermarkteinkauf.

Mit der Erweiterung setzt Gurkerl.at seinen Wachstumskurs in Österreich fort und reagiert gleichzeitig auf die steigende Nachfrage nach komfortablen, digitalen Einkaufslösungen im Lebensmittelbereich.

Weitere Informationen sind hier erhältlich.

Über Gurkerl

gurkerl.at ist Online-Supermarkt und Hofladen in einem. Mit einem Sortiment von über 15.500 Produkten bietet gurkerl.at nicht nur besonders hochwertige und regionale Schmankerl an, sondern hat auch die gesamte Produktpalette von Lebensmitteln über Drogerieartikel bis hin zum Babysortiment auf Lager. Das Sortiment wird laufend erweitert und Kund:innen können aktiv ihre Sortimentswünsche mitteilen.