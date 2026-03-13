La Guitarra esencial 2026: Wenn das Herz zu hören beginnt

Millstatt (OTS) -

Es gibt Festivals, die ihr Programm aus Namen, Stilen und Terminen bauen. Und es gibt Festivals, die einem Gedanken folgen. La Guitarra esencial 2026 gehört zur zweiten Kategorie. Unter dem Leitmotiv „Sonidos de Corazón – Klänge des Herzens“ richtet das Festival von 4. bis 9. August 2026 in Millstatt den Blick auf die leisen und starken Kräfte der Musik: auf Empathie, Resonanz und jene Form von Verbundenheit, die keiner Übersetzung bedarf.

Ein Festival der inneren Töne

In einer Gegenwart, die von Beschleunigung und Gegensätzen geprägt ist, setzt La Guitarra esencial auf das Gegenteil von Lärm: auf Aufmerksamkeit. Internationale Musikerinnen und Musiker aus unterschiedlichen kulturellen Räumen bringen ihre persönlichen Klangsprachen an den Millstätter See – und schaffen Begegnungen, in denen Musik nicht Dekoration, sondern Erfahrung wird.

Den Auftakt gestaltet am 4. August Arianna Savall mit ihrem Ensemble Hirundo Maris. Il Viaggio d’Amore ist eine poetische Reise durch Zeiten und Regionen, vom Mittelmeerraum über die Alpen bis in nordische Klanglandschaften und nach Chile. Am 5. August folgt mit Daniel Casares und seinem Sextett ein Eröffnungsabend, der ganz vom Flamenco-Duende getragen wird: von jener Intensität, die nicht auf Effekt zielt, sondern auf Wahrhaftigkeit.

Zwischen Herkunft und Offenheit

Auch die weiteren Abende erzählen von Bewegung – geografisch, musikalisch, emotional. Julia Malischnig, Alon Sariel, Alexander Lackner und Sabine Hasicka verbinden in Moving Strings Bach und Piazzolla, Kärnten und Lateinamerika, Kammermusik und rhythmische Entladung. Guo Gan öffnet mit dem Swordmen Trio am 7. August ein Fenster zur chinesischen Klangwelt, begleitet von Tanz und traditionsreichen Instrumenten.

Am 8. August wird Millstatt zunächst mit dem Morgenkonzert des Duos Laetus zum Ort konzentrierter Klangpoesie, ehe am Abend La Familia Rosenberg Gypsy Jazz in höchster Vollendung entfaltet. Den Schlusspunkt setzt am 9. August die Matinee „Klangwolken und Himmelskörper“ im Barbara-Egger-Park – offen, frei zugänglich und eingebettet in die Landschaft.

Musik als geteilter Raum

Dass La Guitarra esencial auch Workshops und Formate für aktive Teilnahme bietet, ist mehr als ein Rahmenprogramm. Es entspricht dem Kern des Festivals: Musik nicht nur aufzuführen, sondern weiterzugeben. So wird Millstatt für einige Tage zu einem Ort, an dem nicht nur gespielt und gehört, sondern wirklich zugehört wird.

„La Guitarra esencial ist für Millstatt und die Region weit mehr als ein Konzertformat. Das Festival schafft einen Raum für kulturelle Begegnung auf hohem Niveau und zeigt, wie Musik Menschen über Sprach- und Ländergrenzen hinweg verbinden kann. Genau diese Qualität macht es zu einem besonderen Bestandteil unseres Kultursommers” betont Christian Stattmann, Geschäftsführer der Region Millstätter See, Bad Kleinkirchheim, Nockberge

Infos & Tickets: www.gitarrenfestival.at | [email protected] | +43 4766 2021 35

19. Internationales Gitarrenfestival

Datum: 04.08.2026, 20:00 Uhr - 09.08.2026

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Millstatt am See

URL: https://www.laguitarraesencial.com/