  • 13.03.2026, 12:01:32
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AVISO: Pressekonferenz zur Präsentation „Bilanz 2025“ und aktuelle Entwicklungen im Bundesheer

Wien (OTS) - 

Am Dienstag, dem 17. März 2026, findet eine Pressekonferenz von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Generalstabschef General Rudolf Striedinger, zu der Bilanz des Bundesheeres im Jahr 2025 statt. Im Fokus der Präsentation stehen die Bereiche Personal, Einsätze im In- und Ausland, Luftstreitkräfte sowie Beschaffungen und militärische Infrastruktur.

Außerdem werden aktuelle Entwicklungen im Bundesheer, Fortschritte im Rahmen des Aufbauplans ÖBH 2032+, in den Bereichen Cyber Defence und Weltraumtechnologie sowie die Leistungen des Entminungsdienstes thematisiert.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 16. März 2026, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. [email protected] ersucht.

Ablauf:

09:30 Uhr Einlass

10:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz

11:00 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort
Ab 09:30 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Rossauer-Kaserne,
Rossauer Lände 1, 1090 Wien.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

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