DenizBank AG erhöht Zinsen für Festgeldkonten und Sparbücher: attraktive 2,25% p.a. Zinsen für 24 Monate und 2,30% p.a. für 3 bzw 4 Jahre

Wien (OTS) -

Neue Zinssätze von bis zu 2,35% p.a.** unterstreichen langfristiges Sparen

Mehr Rendite und stabile Anlagemöglichkeit für Sparer:innen mit Festgeldkonten und Sparbüchern

Die DenizBank AG greift das steigende Bedürfnis vieler Sparer:innen nach Stabilität und Verlässlichkeit auf und setzt mit einer gezielten Zinserhöhung ab heute, 13. März, für Online-Festgeldkonten und klassischen Sparbüchern ein starkes Signal.

Ab sofort profitieren Kund:innen von attraktiven Zinssätzen bis zu 2,35% p.a.** Auch kürzere Laufzeiten wurden angehoben – etwa auf 2,15% p.a.* für 12 Monate und 2,25% p.a.** für 24 Monate.

„Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Veränderungen ist es entscheidend, Stabilität zu schaffen und finanzielle Vorsorge aktiv zu gestalten. Mit der Zinsanpassung möchten wir unseren Kund:innen zeigen, dass sich Sparen weiterhin lohnt. Nicht nur, um dem Heute Sicherheit zu geben, sondern um Freiheit für das Morgen zu schaffen“, betont ein Sprecher der DenizBank AG.

Neue Zinssätze Online Festgeld (langfristiges Sparen) und klassische Sparbücher:

Laufzeiten: Zinsen:

12 Monate: 2,15 % p.a.*

18 Monate: 2,15 % p.a.** (Festgeld vorher 2,05% p.a.)

(Festgeld vorher 2,05% p.a.) 24 Monate: 2,25 % p.a.** (Festgeld vorher 2,15% p.a.)

(Festgeld vorher 2,15% p.a.) 36 Monate: 2,30 % p.a.** (Festgeld vorher 2,05% p.a.)

(Festgeld vorher 2,05% p.a.) 48 Monate: 2,30 % p.a.** (Festgeld vorher 2,10% p.a.)

(Festgeld vorher 2,10% p.a.) 60 Monate: 2,35 % p.a.** (Festgeld vorher 2,15% p.a.)

Mit ihrer neuen Zinsstruktur - bis zu 2,35% p.a.** für 60 Monate, 2,30% p.a.** für 36 und 48 Monate sowie 2,25% p.a.** für 24 Monate - positioniert sich die DenizBank AG als vertrauenswürdige Adresse für alle, die Stabilität und attraktive Konditionen miteinander verbinden möchten.

Kund:innen können auch mehrere Festgeldkonten mit unterschiedlichen Laufzeiten direkt online oder in den Filialen eröffnen. Die DenizBank bietet Sparer:innen zudem auch klassische Sparbücher an, die in den Filialen der Bank in ganz Österreich eröffnet werden können.

Festgeldkonto: https://www.denizbank.at/at/privatkunden/festgeld

Sparbuch: https://www.denizbank.at/at/privatkunden/SparbuchmitFixzinsgarantie

*Sonderzinssatz p.a. nur für Privatpersonen und gültig für neu eröffnete Festgeldkonten und Sparbücher mit 12-monatiger Laufzeit ab 24.02.2026 bis einschließlich 31.03.2026. Danach gilt der jeweils gültige Zinssatz gemäß unserem Preisaushang.

**Zinssätze p.a., nur für Privatpersonen und gültig bis auf Widerruf.

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