Metalcore live: Finale des Kleine Zeitung Bandcontest – CORE&MORE-Edition

Graz (OTS) -

Gemeinsam mit dem Orpheum Graz wird im Rahmen eines spannenden Bandcontests der letzte freie Slot für das diesjährige CORE&MORE-Festival mit 1.000 Euro Gage vergeben. Für viele Bands aus der Szene bietet sich damit die perfekte Chance: sich vor großem Publikum zu präsentieren.

Beim großen Live-Finale am 13. Mai im Orpheum Graz treten die sechs von einer Jury ausgewählten Acts gegeneinander an. Jede Band bekommt die Gelegenheit, ihre Musik auf der Bühne zu präsentieren und das Publikum sowie die Jury mit Energie, Leidenschaft und musikalischem Können zu überzeugen. Dabei steht vor allem eines im Mittelpunkt: eine mitreißende Live-Performance, die zeigt, was die Acts wirklich draufhaben.

Das Finale verspricht einen Abend voller harter Riffs, intensiver Atmosphäre und authentischer Live-Musik. Fans der Szene dürfen sich auf mehrere Bands freuen, die alles geben, um den begehrten Platz im Line-up des CORE&MORE-Festivals zu ergattern. Für die teilnehmenden Acts ist es nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine Chance, neue Fans zu gewinnen, wertvolle Bühnenerfahrung zu sammeln und sich innerhalb der Musikszene zu vernetzen.

Am Ende entscheidet die Jury gemeinsam mit dem Publikum, wer am meisten überzeugt hat. Der Gewinner darf sich über die Festivalteilnahme und die Gage freuen – ein wichtiger Schritt für jede aufstrebende Band.

Das Live-Finale im Orpheum Graz wird damit zu einem Pflichttermin für alle Fans von druckvollen Gitarren, ehrlicher Live-Musik und einer elektrisierenden Konzertatmosphäre. Alle Infos zum Bandcontest gibt es unter: kleinezeitung.at/bandcontest.