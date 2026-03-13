„Orgel im Fokus“: Matthias Bartolomey und Ludwig Lusser am 25.3. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

In der nächsten Ausgabe von „Orgel im Fokus“ stehen am Mittwoch, den 25. März (20.00 Uhr) Cellist Matthias Bartolomey und Organist Ludwig Lusser im ORF RadioKulturhaus im Mittelpunkt. Das Programm erstreckt sich von Johann Sebastian Bach bis hin zu Bartolomeys eigenen Kompositionen und Improvisationen.

Matthias Bartolomey begann bereits mit sechs Jahren mit dem Cellospiel unter Anleitung seines Vaters Franz Bartolomey. Er studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien sowie an der Universität Mozarteum Salzburg. 2012 gründete er mit Klemens Bittmann das Duo BartolomeyBittmann. Bekannt für seinen innovativen Ansatz, vereint Bartolomey klassische Musik mit modernen Einflüssen. 2024 erschien sein erstes Soloalbum mit Werken von Bach und eigenen Kompositionen. Seit 2020 lehrt er als Professor am Mozarteum Salzburg.

Ludwig Lusser, ausgebildet an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, ist seit 2006 Domorganist in St. Pölten und unterrichtet am Diözesankonservatorium für Kirchenmusik. Seit 1989 ist er als vielseitiger Konzertorganist und Improvisator tätig, er realisierte spezielle Orgelprojekte mit Künstlern wie Hermann Nitsch und Maria Bill. Der Eintritt für das Konzert im Großen Sendesaal am Mittwoch, den 25. März (20.00 Uhr) beträgt EUR 38,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Die nächste Ausgabe von „Orgel im Fokus“ am Dienstag, den 28. April wird von der österreichischen Musikerin und Komponistin LYLIT gestaltet. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).