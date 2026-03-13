  • 13.03.2026, 11:05:33
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FPÖ-Fiedler: „Faire Chancenverteilung in der Bildung und im Sport“

Ohne Sonderpädagogik ist Inklusion eine Illusion

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die aktuelle Diskussion über radikale Inklusion zeigt, wie ideologisch Bildungspolitik teilweise geführt wird. Immer öfter wird gefordert, Sonderschulen zurückzudrängen oder ganz abzuschaffen“, sagt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler.

Ein Blick auf den Sport zeigt das Problem dieser Gleichmacherei: „Niemand würde ernsthaft verlangen, die Paralympics abzuschaffen und alle Bewerbe einfach mit den Olympischen Spielen zusammenzulegen. Unterschiedliche Voraussetzungen brauchen auch unterschiedliche Rahmenbedingungen“, erläutert Fiedler.

„In Niederösterreich stehen wir daher klar für den Erhalt der Sonderschulen und für die Wiedereinführung einer eigenen Sonderpädagogik-Ausbildung. Echte Chancengerechtigkeit bedeutet Förderung nach Bedarf und keine ideologischen Experimente“, schließt Helmut Fiedler.

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