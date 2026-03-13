  • 13.03.2026, 09:47:02
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„Stadt:Kultur Perchtoldsdorf“ startet am 17. März

Kabarett, Musik und mehr in der Burg Perchtoldsdorf

St. Pölten (OTS) - 

Mit den Science Busters, Ina Regen, Roland Düringer, Florian Scheuba und Omar Sarsam läutet die „Stadt:Kultur Perchtoldsdorf“ ab nächster Woche in der Burg Perchtoldsdorf den Kultur-Frühling ein. Den Auftakt am Dienstag, 17. März, gestalten die Science Busters, die in „Weltuntergang für Fortgeschrittene“ wissenschaftliche Fakten mit Humor und Ironie verbinden und dabei aktuelle globale Fragen ebenso unterhaltsam wie verständlich beleuchten.

Am Mittwoch, 18. März, spielt dann Ina Regen im intimen Duo-Format reduziert arrangierte, bekannte Lieder in neuen Nuancen. Tags darauf, am Donnerstag, 19. März, setzt sich Roland Düringer in seinem „Regenerationsabend 3.0“ mit Humor, Selbstironie und kritischem Blick mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander. Am Samstag, 21. März, widmet sich Florian Scheuba in „Schönen guten Abend“ dem politischen Alltag mit seinen Absurditäten und zeigt, wie eng politische Realität und Kabarett miteinander verwoben sind. Den Abschluss bildet dann am Donnerstag, 26. März, Omar Sarsam mit seinem Programm „Stimmt“ über zwischenmenschliche Missverständnisse, kleine Eigenheiten und die großen Fragen des Zusammenlebens.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; Karten u. a. beim InfoCenter Perchtoldsorf unter 01/866 83-400 und e-mail [email protected] bzw. unter www.stadt-kultur.at.

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